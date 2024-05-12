Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыГермания. Бундеслига 2023/2024

Стала известна сумма отступных за одного из лучших бомбардиров Бундеслиги

вчера, 11:08

Нападающий Штутгарта и сборной Гвинеи Сехру Гирасси может покинуть свой клуб в летнее трансферное окно. В контракте игрока прописаны отступные в размере 17,5 миллионов евро. К Гирасси проявляют интерес: дортмундская «Боруссия», «Бавария», «Милан» и «Манчестер Юнайтед».

28-летний форвард перешёл в «Штутгарт» из «Ренна» в сентябре 2022 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне Гирасси сыграл 29 матчей в Бундеслиге и Кубке Германии, забил 28 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает гвинейца в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Гирасси включён в список претендентов на звание игрока года по версии Globe Soccer Awards.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Судьбы Модрича и Крооса решатся на этой неделе
Сегодня, 08:19
Официально«Бавария» объявила об уходе Чупо-Мотинга и Сарра
Сегодня, 01:05
СлухиПСЖ работает над продлением контракта с Доннаруммой
Вчера, 20:49
СлухиЛукас Васкес останется в «Реале»
Вчера, 14:13
«Дженоа» продлит контракт с Баделем
Вчера, 13:57
Контракт Нгамалё с «Динамо» будет продлён ещё на год
Вчера, 09:14
Сортировать
Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 12:50
Почти за даром)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 11:20
В Африке!))
Где Доктор Айболит!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:17
А где же этнические европейцы?
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:15
Ему уже 28, пора бы сделать выбор
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:14
17.5 лямов?? Простите щас какой год??
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:13
Посмотрим, кто его купит
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:12
Для топ-чемпионатов не много
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 