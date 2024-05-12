Стала известна сумма отступных за одного из лучших бомбардиров Бундеслиги

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вчера, 11:08

Нападающий Штутгарта и сборной Гвинеи может покинуть свой клуб в летнее трансферное окно. В контракте игрока прописаны отступные в размере 17,5 миллионов евро. К Гирасси проявляют интерес: дортмундская «Боруссия», «Бавария», «Милан» и «Манчестер Юнайтед».

28-летний форвард перешёл в «Штутгарт» из «Ренна» в сентябре 2022 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне Гирасси сыграл 29 матчей в Бундеслиге и Кубке Германии, забил 28 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает гвинейца в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Гирасси включён в список претендентов на звание игрока года по версии Globe Soccer Awards.