Мамаев объяснил, почему открыл академию в Дубае

Бывший игрок сборной России рассказал, почему решил открыть футбольную академию не на родине, а в ОАЭ .

Мы живём Москва – Дубай, но решили, что откроем школу здесь. Первая причина – это конкуренция. В Москве есть «Спартак», «Локомотив», «Динамо», ЦСКА , «Чертаново» – крутые бесплатные академии, которые дают путь в футбол. С точки зрения развития это неинтересно – мы бы проиграли конкуренцию всем. А здесь выделяемся из-за малого количества профессиональных академий. Что касается денег, то я их зарабатывал всю жизнь своим потом и кровью. Здесь 95% русскоговорящих детей, которые не получили бы того, что им даём мы. Мне никто не принёс деньги и не сказал: «Паш, открой в России академию».