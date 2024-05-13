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Мамаев объяснил, почему открыл академию в Дубае

вчера, 13:07

Бывший игрок сборной России Павел Мамаев рассказал, почему решил открыть футбольную академию не на родине, а в ОАЭ.

Мы живём Москва – Дубай, но решили, что откроем школу здесь. Первая причина – это конкуренция. В Москве есть «Спартак», «Локомотив», «Динамо», ЦСКА, «Чертаново» – крутые бесплатные академии, которые дают путь в футбол. С точки зрения развития это неинтересно – мы бы проиграли конкуренцию всем. А здесь выделяемся из-за малого количества профессиональных академий. Что касается денег, то я их зарабатывал всю жизнь своим потом и кровью. Здесь 95% русскоговорящих детей, которые не получили бы того, что им даём мы. Мне никто не принёс деньги и не сказал: «Паш, открой в России академию».

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shur
shur
вчера в 17:28
...Какорин Мамаеву :«Паш, открой в России академию, мне тут подогрев подогнали...!!!
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 13:21
"Что касается денег, то я их зарабатывал всю жизнь своим потом и кровью."

Про кровь понятно, это же именно ты водителя на парковке чуть до смерти не забил, девушка его спасла.

А вот про пот от паспортистов каждый раз так умилительно читать))
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:18
Крутые бесплатные школы? Ну ну где просят 500k а потом еше
Гость
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