На «Фиште» возведут крышу

«Сочи» может возвести крышу на «Фиште». Об этом в интервью «РБ Спорт» сообщил генеральный секретарь РФС :

Многие стадионы сложно перестроить. Тем не менее знаю о планах ряда клубов прорабатывать этот вопрос. В частности, «Сочи» думает о возможности организации крыши или даже выдвижного поля. Там это нужно для повышения качества и возможности использования стадиона.