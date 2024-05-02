На «Фиште» возведут крышу

«Сочи» может возвести крышу на «Фиште». Об этом в интервью «РБ Спорт» сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов:
Многие стадионы сложно перестроить. Тем не менее знаю о планах ряда клубов прорабатывать этот вопрос. В частности, «Сочи» думает о возможности организации крыши или даже выдвижного поля. Там это нужно для повышения качества и возможности использования стадиона.
Если асфальтную дорогу можно улучшать вечно...несколько поколений бюджетоедов могут кормиться....то почему бы со стадионами так не делать...??
Кстати...сразу рацпредложение....
Можно два варианта крыши устанавливать...летний - тонированный от жарких солнечных лучей....и зимний...крыша с подогревом...
Если асфальтную дорогу можно улучшать вечно...несколько поколений бюджетоедов могут кормиться....то почему бы со стадионами так не делать...??
Кстати...сразу рацпредложение....
Можно два варианта крыши устанавливать...летний - тонированный от жарких солнечных лучей....и зимний...крыша с подогревом...