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ГлавнаяНовостиИнфраструктураРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

На «Фиште» возведут крышу

вчера, 13:55

«Сочи» может возвести крышу на «Фиште». Об этом в интервью «РБ Спорт» сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов:

Многие стадионы сложно перестроить. Тем не менее знаю о планах ряда клубов прорабатывать этот вопрос. В частности, «Сочи» думает о возможности организации крыши или даже выдвижного поля. Там это нужно для повышения качества и возможности использования стадиона.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:47
Больше строек хороших и всяких !!!!

Если асфальтную дорогу можно улучшать вечно...несколько поколений бюджетоедов могут кормиться....то почему бы со стадионами так не делать...??

Кстати...сразу рацпредложение....
Можно два варианта крыши устанавливать...летний - тонированный от жарких солнечных лучей....и зимний...крыша с подогревом...
z26dhkv6kwtu
z26dhkv6kwtu
вчера в 15:49
Ну раз будут делать крышу, то Сочи обратно в Премьер-Лигу вытащат.
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:37
Горит крыша - звони 01. Нужна крыша - звони 02. Поехала крыша - звони 03.
memphis
memphis
вчера в 15:19
У Сочи нормальная крыша - Ротенберг
Хиромант
Хиромант
вчера в 14:12, ред.
- Да-да, самое то! Ведь Сочи самый холодный и самый дождливый город России! А Екатеринбург? Да ну, на фиг! Там всегда солнце, всегда тепло, болельщики в декабре на матчи в майках приходят...
adekvat
adekvat
вчера в 14:06
А что в ФНЛ не пускают команды у которых стадион без крыши?
112910415
112910415
вчера в 14:06
не-не, всего-то " Сочи думает о возможности организации крыши " ....
8dgjhvw48bm5
8dgjhvw48bm5
вчера в 14:01
Крышу надо сразу предусматривать,при постройке
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:00
Тут мастер-класс по распилу можно проводить, построили-то стадион всего 10 лет назад к Олимпиаде, потом за 120 миллионов баксов его перестроили к ЧМ 2018, установив, по их словам, самый современный дренаж и системы полива, теперь это одно из худших полей в РПЛ и они снова третий раз за 10 лет получается его перестраивать будут.
Гость
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