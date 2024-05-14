Стало известно, почему «Локомотив» продлит контракт с Галактионовым

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вчера, 19:39

«Локомотив» принял решение продлить контракт с , отказавшись от идеи смены главного тренера.

По данным источника, причиной этого является тот факт, что и , которые могли возглавить «железнодорожников», хотели бы устроить масштабную перестройку, что повлекло бы за собой больше затраты, которые «Локомотив» не может себе сейчас позволить.