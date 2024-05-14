Стало известно, почему «Локомотив» продлит контракт с Галактионовым

«Локомотив» принял решение продлить контракт с Михаилом Галактионовым, отказавшись от идеи смены главного тренера.
По данным источника, причиной этого является тот факт, что Марко Николич и Станислав Черчесов, которые могли возглавить «железнодорожников», хотели бы устроить масштабную перестройку, что повлекло бы за собой больше затраты, которые «Локомотив» не может себе сейчас позволить.
Не слишком комплиментарно для остающегося на посту главного тренера,да и не слишком корректно.
Не слишком комплиментарно для остающегося на посту главного тренера,да и не слишком корректно.