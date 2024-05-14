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Стало известно, почему «Локомотив» продлит контракт с Галактионовым

вчера, 19:39

«Локомотив» принял решение продлить контракт с Михаилом Галактионовым, отказавшись от идеи смены главного тренера.

По данным источника, причиной этого является тот факт, что Марко Николич и Станислав Черчесов, которые могли возглавить «железнодорожников», хотели бы устроить масштабную перестройку, что повлекло бы за собой больше затраты, которые «Локомотив» не может себе сейчас позволить.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 21:01
Результат есть зачем менять! Просто какая-то мода пошла!
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:57
Ну да... лучше иметь тренера на поводке....:)))
Интерес
Интерес
вчера в 19:54
ВСего-то??? Прямо скажем,в переводе на русский официальный :Хотели получше,но на безрыбье и этот -тренер.
Не слишком комплиментарно для остающегося на посту главного тренера,да и не слишком корректно.
zae9zeffu57m
zae9zeffu57m
вчера в 19:42
Ясно, как и Барселона, экономят.
Гость
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