Компани сообщил руководству «Бернли» об уходе в «Баварию»

Главный тренер «Бернли» Венсан Компани проинформировал руководство своего нынешнего клуба о грядущем переходе в «Баварию».
«Кларетовые» обсуждают с мюнхенцами стоимость перехода специалиста, стороны настроены на успешное завершение сделки.
Главный тренер «Бернли» Венсан Компани проинформировал руководство своего нынешнего клуба о грядущем переходе в «Баварию».
«Кларетовые» обсуждают с мюнхенцами стоимость перехода специалиста, стороны настроены на успешное завершение сделки.
тогда возможно, новый тренер поднимет Баварию с колен))
Сане бесспорно, лидер команды, и главный кто отвечает зав креатив Баварии.
но его эгоистичность вредит больше.
от его вспышек индивидуализма страдает и Кейн, часто недополучающий мяч в выгодной позиции, но Мусиала главная жертва Сане.
новый тренер, кто бы он не был, должен решить этот вопрос.
Байерну нужно вернуться к истокам.
насчет Венсана Компани и Бернли.
мне нравилось как играла команда Компани в Чемпионшипе.
да, были сильные и слабые стороны у команды.
Но игра сама была приятная на глаз.
Какой Компани тренер: тяжелый старт в Андерлехте, триумфальный выход в АПЛ с Бернли и быстрый вылет из АПЛ в Чемпионшип.
Теперь вот Бавария.
Возможно, Компани тренер на один сезон, обещающий, судя по трансферной политике, быть провальным и по итогам которого Эберль и Фройнд будут уволены наконец то. Все неудачи спишут на них и вот тут появится племянник - спаситель из Штутгарта, набравшийся должного опыта в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Фантастика?
Поживем - увидим.
А пока посмотрим на разные матч-менеджмента от Компани))
с Бернли все вышло грустно.
тогда возможно, новый тренер поднимет Баварию с колен))
Сане бесспорно, лидер команды, и главный кто отвечает зав креатив Баварии.
но его эгоистичность вредит больше.
от его вспышек индивидуализма страдает и Кейн, часто недополучающий мяч в выгодной позиции, но Мусиала главная жертва Сане.
новый тренер, кто бы он не был, должен решить этот вопрос.
Байерну нужно вернуться к истокам.
насчет Венсана Компани и Бернли.
мне нравилось как играла команда Компани в Чемпионшипе.
да, были сильные и слабые стороны у команды.
Но игра сама была приятная на глаз.
Какой Компани тренер: тяжелый старт в Андерлехте, триумфальный выход в АПЛ с Бернли и быстрый вылет из АПЛ в Чемпионшип.
Теперь вот Бавария.
Возможно, Компани тренер на один сезон, обещающий, судя по трансферной политике, быть провальным и по итогам которого Эберль и Фройнд будут уволены наконец то. Все неудачи спишут на них и вот тут появится племянник - спаситель из Штутгарта, набравшийся должного опыта в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Фантастика?
Поживем - увидим.
А пока посмотрим на разные матч-менеджмента от Компани))
с Бернли все вышло грустно.