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Компани сообщил руководству «Бернли» об уходе в «Баварию»

вчера, 20:17

Главный тренер «Бернли» Венсан Компани проинформировал руководство своего нынешнего клуба о грядущем переходе в «Баварию».

«Кларетовые» обсуждают с мюнхенцами стоимость перехода специалиста, стороны настроены на успешное завершение сделки.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:09
Реакция руководства Бернли, на сообщение Компани...)
BAYERN19000
BAYERN19000 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:03
Зачем Эберля и Фройнда должны увольнять, если их назначили только что? И если и уволят, то кто вместо них? Очередные бывшие легенды Мюнхена как Хасанчик и Олли Кан?
4vawnxdwn4zs
4vawnxdwn4zs
вчера в 21:58
Я думаю что бавария просто хочет клопа или пепа, поэтому хотят физруков на год поставить. Переждать сезон. Жалко только Кейна, который хочет выиграть хотя бы один трофей
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 21:48
болельщики Баварии уже привыкли офигивать от самодурства Хенесса.
из за которого уже три тренера подряд уходят.
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:17
Интересно теперь только одно, выгонят в середине сезона или дотянет до конца.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:17
ну если Компани решит вопрос по Сане
тогда возможно, новый тренер поднимет Баварию с колен))
Сане бесспорно, лидер команды, и главный кто отвечает зав креатив Баварии.
но его эгоистичность вредит больше.
от его вспышек индивидуализма страдает и Кейн, часто недополучающий мяч в выгодной позиции, но Мусиала главная жертва Сане.
новый тренер, кто бы он не был, должен решить этот вопрос.
Байерну нужно вернуться к истокам.
насчет Венсана Компани и Бернли.
мне нравилось как играла команда Компани в Чемпионшипе.
да, были сильные и слабые стороны у команды.
Но игра сама была приятная на глаз.
Какой Компани тренер: тяжелый старт в Андерлехте, триумфальный выход в АПЛ с Бернли и быстрый вылет из АПЛ в Чемпионшип.
Теперь вот Бавария.
Возможно, Компани тренер на один сезон, обещающий, судя по трансферной политике, быть провальным и по итогам которого Эберль и Фройнд будут уволены наконец то. Все неудачи спишут на них и вот тут появится племянник - спаситель из Штутгарта, набравшийся должного опыта в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Фантастика?
Поживем - увидим.
А пока посмотрим на разные матч-менеджмента от Компани))
с Бернли все вышло грустно.
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:37
Ну ни чё, Бавария отдохнёт пару сезонов от чемпионства)
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:25
От таких приглашений не отказываются...
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