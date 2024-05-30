Агент Слишковича высказался о будущем тренера

Марияна Кашчелан, агент бывшего тренера «Спартака» , ответила на вопрос о будущем специалиста.

Все зависит от амбиций клубов, от того, будут ли у них общий взгляд на достижение целей. Мое желание в том, чтобы он остался работать тренером в России.

Посмотрите на его результаты, они говорят сами за себя. Я считаю, что он готов работать главным тренером в любой российской команде. Я в нем не сомневаюсь ни на секунду.