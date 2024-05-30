Агент Слишковича высказался о будущем тренера

Марияна Кашчелан, агент бывшего тренера «Спартака» Владимира Слишковича, ответила на вопрос о будущем специалиста.
Все зависит от амбиций клубов, от того, будут ли у них общий взгляд на достижение целей. Мое желание в том, чтобы он остался работать тренером в России.
Посмотрите на его результаты, они говорят сами за себя. Я считаю, что он готов работать главным тренером в любой российской команде. Я в нем не сомневаюсь ни на секунду.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1380235/slishkovich-vladimir 30.05.2024
Конечно как агент она другого и не должна говорить и если она верит в своего подопечного это прекрасно! И мне лично Слишкович импонировал и результаты говорят сами за себя! Оборонятся стали менее хаотично , да и сама игра более спокойна стала вроде! Это все в плюсы!
Но вот если рассмотреть со стороны работодателя , который хочет взять его на пост главного тренера!
1) Отрезок который он управлял Спартаком был небольшой! Значит опыта маловато!
2) А вдруг хорошие результаты пришлись на момент когда ушел Абаскаль и нет тут его заслуги! Ведь мы знаем что когда уходит тренер и приходит другой , у игроков происходит эмоциональный всплеск!
3)Ну и состав Спартака достаточно хорош для РПЛ чтобы сыграть в концовке без поражений и сможет ли он работать с условным Уралом !То есть совершенно с другим подбором игроков? Вопрос однако!
Хотя повторюсь что лично мне игра под его руководством импонировала!
Сугубо мое мнение!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1380235/slishkovich-vladimir 30.05.2024
Конечно как агент она другого и не должна говорить и если она верит в своего подопечного это прекрасно! И мне лично Слишкович импонировал и результаты говорят сами за себя! Оборонятся стали менее хаотично , да и сама игра более спокойна стала вроде! Это все в плюсы!
Но вот если рассмотреть со стороны работодателя , который хочет взять его на пост главного тренера!
1) Отрезок который он управлял Спартаком был небольшой! Значит опыта маловато!
2) А вдруг хорошие результаты пришлись на момент когда ушел Абаскаль и нет тут его заслуги! Ведь мы знаем что когда уходит тренер и приходит другой , у игроков происходит эмоциональный всплеск!
3)Ну и состав Спартака достаточно хорош для РПЛ чтобы сыграть в концовке без поражений и сможет ли он работать с условным Уралом !То есть совершенно с другим подбором игроков? Вопрос однако!
Хотя повторюсь что лично мне игра под его руководством импонировала!
Сугубо мое мнение!