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Агент Слишковича высказался о будущем тренера

вчера, 13:30

Марияна Кашчелан, агент бывшего тренера «Спартака» Владимира Слишковича, ответила на вопрос о будущем специалиста.

Все зависит от амбиций клубов, от того, будут ли у них общий взгляд на достижение целей. Мое желание в том, чтобы он остался работать тренером в России.

Посмотрите на его результаты, они говорят сами за себя. Я считаю, что он готов работать главным тренером в любой российской команде. Я в нем не сомневаюсь ни на секунду.

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Все комментарии
Predator94
Predator94
вчера в 23:43
Я бы оставил Слишковича на след сезон. Станкович это кот в мешке
112910415
112910415
вчера в 19:15
умный тренер, он не пропадёт !
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:57
После того, как Слишкович, стал, понемногу возвращать бесковский стиль в Спартак, он вернул меня, в те, незабываемые времена спартаковского Блистательного футбола, во времена- Гаврилова и Феди!!!!!!! Уже, только за это- я ему благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:31, ред.
В России вряд ли будут предложения, многих тонкостей ещё не знает
Capral
Capral
вчера в 16:40
Где бы Слишкович не работал- всегда готов его поддержать!!! Очень он мне понравился, и прежде всего- своей футбольной идеей, что, для любого, в том числе и начинающего тренера- очень важно!!! Удачи Слишковичу!!!!!!! Не заглядывая в будущее, скажу- очень хотелось бы увидеть его в Спартаке!!!!!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:02
Посмотрите на его результаты, они говорят сами за себя. Я считаю, что он готов работать главным тренером в любой российской команде. Я в нем не сомневаюсь ни на секунду.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1380235/slishkovich-vladimir 30.05.2024
Конечно как агент она другого и не должна говорить и если она верит в своего подопечного это прекрасно! И мне лично Слишкович импонировал и результаты говорят сами за себя! Оборонятся стали менее хаотично , да и сама игра более спокойна стала вроде! Это все в плюсы!
Но вот если рассмотреть со стороны работодателя , который хочет взять его на пост главного тренера!
1) Отрезок который он управлял Спартаком был небольшой! Значит опыта маловато!
2) А вдруг хорошие результаты пришлись на момент когда ушел Абаскаль и нет тут его заслуги! Ведь мы знаем что когда уходит тренер и приходит другой , у игроков происходит эмоциональный всплеск!
3)Ну и состав Спартака достаточно хорош для РПЛ чтобы сыграть в концовке без поражений и сможет ли он работать с условным Уралом !То есть совершенно с другим подбором игроков? Вопрос однако!
Хотя повторюсь что лично мне игра под его руководством импонировала!
Сугубо мое мнение!
c7ydhaj2hw8b
c7ydhaj2hw8b
вчера в 15:20
Амбициозные клубы с общими целями могут привлечь Владимира Слишковича к работе в качестве главного тренера. Уверенность агента в способностях специалиста делает его привлекательным кандидатом для многих команд в России.
4ycvw4x7q33v
4ycvw4x7q33v
вчера в 14:30
В Ростов или Факел Слишкович подойдет, они за высокие места не борются.
fqdx85de2wmz
fqdx85de2wmz ответ z5vwktx59t5g (раскрыть)
вчера в 14:27
А какая репутация? Чего он достиг?
jwvp9syyv5r8
jwvp9syyv5r8
вчера в 14:26
Слишкович слишком высокого о себе мнения, пока еще ничего не достиг нигде.
ssspartak
ssspartak
вчера в 14:04
Вместо Ганчаренко в Урал. Как раз место освободилось
z5vwktx59t5g
z5vwktx59t5g
вчера в 13:45
Репутацию Володька себе очень хорошую создал в кратчайшие сроки
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:44
Слишкович без работы долго не останется.
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