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В ЦСКА объяснили причины отставки Федотова

вчера, 18:49

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему «армейцы» приняли решение уволить Владимира Федотова.

Мы очень благодарны Владимиру Валентиновичу и тренерскому штабу за их работу, выигранный трофей и медали прошлого сезона. Принятое решение далось руководству с большим трудом, в том числе и в связи с хорошими человеческими отношениями, которые успели сложиться за 2 года.

Однако после серии консультаций и встреч, а также исходя из игровых тенденций и результатов команды, мы пришли к выводу, что коллективу необходимы определённая перезагрузка, новые эмоции и новые идеи.

Мы искренне желаем Владимиру Валентиновичу успехов в дальнейшей тренерской карьере. Имя же нового главного тренера мы определим и объявим в ближайшее время.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 22:08
Приветствую, Дружище!!!
Увы, хитрый лис, Личка- в Динамо надолго, к сожалению. Если бы, я определял политику клуба- не задумываясь вышвырнул бы чеха из команды и пригласил Федотова. С тем составом, что у нас сейчас, можно вылепить приличную команду. Но, к сожалению- это только разговоры, решают, всякие гафины и им подобные...

Но, Федотов без работы не останется- найдутся покупатели...)))
Храневец
Храневец ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:47
Виктор может перейдет к нам вместо Лички ??????????? Неплохой вариант .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 21:20
Вова, дело даже не в этом. В сложившейся ситуации ЦСКА нужен тренер, который чего то добьется здесь и сейчас. Ясно, что Игнаш не такой. Его можно брать с перспективой. А ЦСКА нужен "тертый калач". Такого и найдут
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:12
Толя бывает исключение из правил ты же знаешь
За адекватность
За адекватность ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:50
Приветствую Анатолий! Даже спорить не готов по поводу Вами написанного. Все по делу. Да и Вы прекрасно знаете, что меня больше интересует другой клуб РПЛ. Просто удивило решение и спич господина Бабаева, в котором это решение было выдано, поэтому и решил как говориться "вставить свои ржавые пять копеек." В пустую голову прилетело высказывание одного персонажа из известной франшизы: (примерно) " Советую, чтобы прорубиться сквозь чащу размышлений и устранить необходимость выбора - изменить данность." Видимо господин Бабаев решил, что данность изменить под силу, но это вряд ли как по мне. Ну а дальше как обычно время все расставит по своим местам.
particular
particular
вчера в 20:44
Это, всё-таки, спорт высших достижений, а не оздоровительная физкультура...
Работать, преодолевать, демострировать - это может и хорошо...
Но в отсутствии результата, отставка - более-менее приемлемый компромисс...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:28
Отвечу по другому и ближе к истине. Пока Гинер и Бабаев в ЦСКА Игнашевича там не будет. Причину я уже назвал
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 20:23
Вспоминаю жве предыдущие лихорадочные змены тренера. После ухода Ганчара, пришел Олич на 3 месца, потом Леша Береззуцкий на полгода, был провал, пришел Федотов и все наладил. Прошлый сезон был отличный. Он стал лучшим тренером РПЛ. В этом сезоне не сложилось, было много травм, уходили игроки. Новые приходили не сразу. Да и не везло часто. В такой ситуации и при таких финансах никакого провала Федотов не допустил. Считаю решение эмоциональным, непродуманным, а руководство в этой ситуации напомнило мне старуху из сказки о рыбаке рыбке. В такой финансовой ситуации вряд ли кто то выступил лучше. Не забываем, что 5 первых команд имеют самые 5 больших бюджета в РПЛ. А чудес без денег не бывает.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:04
Не готов, Игнаш к такой должности. Его работа в Балтике, была для него, в большей степени- опытом, практикой или даже эксперементом. В ЦСКА- работа совсем другого профиля и ответственности. Игнаш- молодой тренер, без нужного опыта и практики. То, что сошло в Калиниграде, в ЦСКА- не проканает, разные клубы, разные- история и традиции. Уж, если, сотворили такую глупость и мерзость, уволив Федотова, то теперь, пусть найдут, как минимум равноценную замену, потому что, в лучшего тренера, я не очень верю...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:59
Забыл.
Пока Акинфеев играет за ЦСКА, Игнашевич не пойдет тренировать ЦСКА.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ нечитайло (раскрыть)
вчера в 19:58
допускаю, что Федотов возьмет Урал и вернет клуб в РПЛ
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:57
и все таки правильно будет назначит Игнашевича гл.тр. ЦСКА, чем пригласит
каких то инотренеров.
говорят, что Николич будет рулить армейским клубом.
ОК. А за что бороться? За чемпионство? Таких денег у ЦСКА нет.
Игнашевич самый подходящий вариант.
Capral
Capral
вчера в 19:54
Никогда не пойму и не приму подобное решение руководства ЦСКА. Глупость и неквалифицированность армейского начальства. Да, Федотов- диктатор и не тонкий психолог. Но, он- толковый тренер, тактик и стратег. Даже, оказавшись в таком сложнейшем положении, в каком оказался Федотов в первой части сезона, маневрируя составом, выискивая, перекраивая сочетания и связки, Федотов боролся и даже, в конце чемпионата- был в непосредственной близости от призового места. Считал и считаю, Федотова- лучшим российским тренером на сегодняшний день. Очень хочется увидеть, кто будет лучше Федотова и равноценна ли будет, эта замена. Очень сомневаюсь...
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:48
"а также исходя из игровых тенденций и результатов команды, мы пришли к выводу, что коллективу необходимы определённая перезагрузка, новые эмоции и новые идеи." Эка завернул. Готовы усилить команду дабы бросить вызов Питеру? Федотов на мой сугубо субъективный взгляд выжимал все что мог из имеющегося состава. Как по мне произойдет замена тренера ради замены, при том что полагаю болельщикам "армейцев" однозначно виднее, как наверное и господину Бабаеву. Странное решение. Как всегда со своей колокольни без претензий на истину в последней инстанции.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:44
Теперь будут журналюги писать про кандидата!Новая тема)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:37
Вова, это исключено. Когда он работал в молодежке ЦСКА, то втайне вел переговоры с Торпедо, куда потом и ушел. Именно за эти тайные переговоры его и не возьмут в ЦСКА. Там таких вещей не прощают. Хотя я бы взял. Парень свой и растущий.
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:25
Кони вообще неадекватные... с таким подбором игроков Моуриньо отдыхает.... Один Зе ного63й чего только стоит...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:21
Игнашевич видимо будет теперь рулить
DaslerU
DaslerU
вчера в 19:14
Зачем что-то объяснять? Болельщики видят результаты и они мягко говоря не очень.
112910415
112910415
вчера в 19:12
абсолютно же неожиданно !
pomor45
pomor45
вчера в 19:07
Поделом тебе, старый невежа! Впредь тебе, невежа, наука: Не садися не в свои сани! (А.С. Пушкин).
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:01
Легко найдет работу
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:58
- Если ЦСКА хочет вернуться в тройку лидеров РПЛ - давно надо было это сделать. Плюс к этому - "перешерстить" команду на предмет профпригодности...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:52
Вот это да! Бомба!
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