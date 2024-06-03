«Челси» объявил о назначении Марески

Энцо Мареска — главный тренер «Челси». Испанский специалист приступит к работе 1 июля.
Вместе с Мареской к клубу присоединился Бернардо Куэва, тренер по стандартам.
Энцо Мареска — главный тренер «Челси». Испанский специалист приступит к работе 1 июля.
Вместе с Мареской к клубу присоединился Бернардо Куэва, тренер по стандартам.
Все с чего-то начинали, может получится. Хотя у Челси выбор был среди опытных топ тренеров.
Если Мареска не покажет результаты в первый сезон, его скорее всего отправят в отставку.
Бенитес который переходил из Тенерифе в Валенсию, Гвардиола из Барселоны Б в основную команду Барселоны. Как пример, что взлететь нужно сразу.
Все с чего-то начинали, может получится. Хотя у Челси выбор был среди опытных топ тренеров.
Если Мареска не покажет результаты в первый сезон, его скорее всего отправят в отставку.
Бенитес который переходил из Тенерифе в Валенсию, Гвардиола из Барселоны Б в основную команду Барселоны. Как пример, что взлететь нужно сразу.
Поэтому принимая топ клуб тренер рискует почти всем.
Тен Хага даже не зовут в Аякс, хотя увольнение вполне возможно в МЮ. Но пока финансовые дела у МЮ плохи, поэтому не каждый тренер согласится заменить Тен Хага.
Но есть такие парадоксальные случаи как назначение Компани в Баварию. В принципе Компани уже ничего не теряет, а Бавария рискует, неизвестно насколько может только сезоном, а может игроки уйдут из клуба и тогда Баварии будет сложно собрать команду из топ игроков, ведь если назначат топ тренера нужно уже заново раскошелиться. И уже нужно будет формировать состав быстро, а понимая что Баварии нужно срочно усиляться, другие клубы будут завышать ценник. Уже игроки не будут ждать как Левандовски перехода в Баварию, а будут продлевать контракт с другим клубом. И если дела у Баварии станут ещё хуже, не каждый игрок захочет перейти в Баварию, это означает такую же ситуацию как у МЮ, нужно будет повышать зарплату чтобы игрок перешёл ради денег. Вся ситуация сейчас к этому идёт, когда с приходом Сане Бавария сделала его самым высокооплачиваемым игроком. Уход Флика и одна ошибка за другой. Теперь ещё бредовее, замена Тухеля на Компани.
Поэтому принимая топ клуб тренер рискует почти всем.
Тен Хага даже не зовут в Аякс, хотя увольнение вполне возможно в МЮ. Но пока финансовые дела у МЮ плохи, поэтому не каждый тренер согласится заменить Тен Хага.
Но есть такие парадоксальные случаи как назначение Компани в Баварию. В принципе Компани уже ничего не теряет, а Бавария рискует, неизвестно насколько может только сезоном, а может игроки уйдут из клуба и тогда Баварии будет сложно собрать команду из топ игроков, ведь если назначат топ тренера нужно уже заново раскошелиться. И уже нужно будет формировать состав быстро, а понимая что Баварии нужно срочно усиляться, другие клубы будут завышать ценник. Уже игроки не будут ждать как Левандовски перехода в Баварию, а будут продлевать контракт с другим клубом. И если дела у Баварии станут ещё хуже, не каждый игрок захочет перейти в Баварию, это означает такую же ситуацию как у МЮ, нужно будет повышать зарплату чтобы игрок перешёл ради денег. Вся ситуация сейчас к этому идёт, когда с приходом Сане Бавария сделала его самым высокооплачиваемым игроком. Уход Флика и одна ошибка за другой. Теперь ещё бредовее, замена Тухеля на Компани.