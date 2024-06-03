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«Челси» объявил о назначении Марески

вчера, 17:13

Энцо Мареска — главный тренер «Челси». Испанский специалист приступит к работе 1 июля.

Вместе с Мареской к клубу присоединился Бернардо Куэва, тренер по стандартам.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:52
Мареска итальянец, а не испанец
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 18:48
насчет Компани в Баварии.
мне кажется, все ищут нового Хави Алонсо.
такая вот новая мода
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:36, ред.
Конечно не факт, как Вы отметили про Поттера, после провала вернуться даже в бывший клуб сложно.
Поэтому принимая топ клуб тренер рискует почти всем.
Тен Хага даже не зовут в Аякс, хотя увольнение вполне возможно в МЮ. Но пока финансовые дела у МЮ плохи, поэтому не каждый тренер согласится заменить Тен Хага.
Но есть такие парадоксальные случаи как назначение Компани в Баварию. В принципе Компани уже ничего не теряет, а Бавария рискует, неизвестно насколько может только сезоном, а может игроки уйдут из клуба и тогда Баварии будет сложно собрать команду из топ игроков, ведь если назначат топ тренера нужно уже заново раскошелиться. И уже нужно будет формировать состав быстро, а понимая что Баварии нужно срочно усиляться, другие клубы будут завышать ценник. Уже игроки не будут ждать как Левандовски перехода в Баварию, а будут продлевать контракт с другим клубом. И если дела у Баварии станут ещё хуже, не каждый игрок захочет перейти в Баварию, это означает такую же ситуацию как у МЮ, нужно будет повышать зарплату чтобы игрок перешёл ради денег. Вся ситуация сейчас к этому идёт, когда с приходом Сане Бавария сделала его самым высокооплачиваемым игроком. Уход Флика и одна ошибка за другой. Теперь ещё бредовее, замена Тухеля на Компани.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 18:21
и вернется в Лестер в лучшем случаи.
хотя...Поттер вот совсем пропал
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:18
Из них только Фоден реальный топ.
Все с чего-то начинали, может получится. Хотя у Челси выбор был среди опытных топ тренеров.
Если Мареска не покажет результаты в первый сезон, его скорее всего отправят в отставку.
Бенитес который переходил из Тенерифе в Валенсию, Гвардиола из Барселоны Б в основную команду Барселоны. Как пример, что взлететь нужно сразу.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:13
Гвардиолизация )
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:01
жаль, что Фергюсон не придумал такую схему.
рыжих тренеров, как ученики его стиля.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ allemz (раскрыть)
вчера в 18:00
Пепу стало настолько скучно выиграть АПЛ..
и словно предвидя это, заранее приготовил табун лысых тренеров для конкуренции с ними...как своими учениками
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:58
думаю, одна из главных причин такого выбора, то что Мареска
успешно работал с молодежью в Сити, в том числе с Палмером и Лавиа в Сити.
также то, что Лестер Мареска играет в атаку, чего хотят боссы Челси.
allemz
allemz
вчера в 17:56
Мода пошла среди топ-клубов АПЛ на лысых
adrianes
adrianes
вчера в 17:21
Казахи выиграли борьбу за Стаса и альтернатив не осталось..
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