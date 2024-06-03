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Федотов покидает ЦСКА

вчера, 18:30

Владимир Федотов покидает пост главного тренера ЦСКА, объявил клуб в своих социальных сетях.

Специалист возглавлял «армейцев» с лета 2022 года.

Под руководством Федотова ЦСКА выиграл Кубок России и занял 2-е место в РПЛ в сезоне 2022/23.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 05:41
Своих наверное будут подтягивать: Игнашевича с Березуцкими
Zenit 1980
Zenit 1980
сегодня в 04:46
" А я уйду, и не уйду", где то уже пелась эта песенка ))) Видимо изначальные требования Игната не устраивали и шла торговля на понижение.
Михалыч 54
Михалыч 54
вчера в 22:50, ред.
Я как ростовчанин никогда не забуду и не прощу его за то, что он, будучи тренером Сочи, выставил взрослую команду против шестнадцатилетних пацанов при имеющейся возможности выставить их ровесников. Бог ему судья, но это говорит о его не самых лучших человеческих качествах.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ye6z8uz3zmyq (раскрыть)
вчера в 22:27
Ззааазааараазились ! ))))
Mi6
Mi6
вчера в 22:27
Не справился боец с атакой…
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 21:01
Интересно, кто придет к нам?)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:42
Надоели его выходки, а кому это понравится
ye6z8uz3zmyq
ye6z8uz3zmyq
вчера в 20:24
ЦСКА медленно превращается в Спартак в том смысле, что виноват тренер во всех неудачах.
А вот задаться вопросом "почему так получилось?" и прежде всего начать с себя (это я про руководство), не хотят.
Думаете новый тренер, что то изменит?
С таким подходом руководства команду будет штормить, достаточно посмотреть на Спартак, но возможно, что будет даже хуже по причине того, что у ЦСКА денег меньше чем у Спартака.
Скорее всего новым тренером будет Игнашевич, посмотрим сколько он продолжится.
2szpp7yu5ww4
2szpp7yu5ww4
вчера в 19:32
Менять Федотова на Игнашевича это ужасная глупость или чье-то большое желание в ЦСКА. Результат будет скоро очевиден и не в лучшую сторону.
lotsman
lotsman ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 19:28
Ну может быть на этом и закончится. Хотя........)
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:26
Ты меня, значит, не понял толком.
Покупки нужны.
Безусловно. Ну, или молодые и не очень игроки, НУЖНЫЕ игроки как из второй команды, так и из низших лиг и стран ЕАЭС.
Но я всё таки сделал бы акцент на внутри командной обстановке.
Кто, образно говоря, правит балом в раздевалке ЦСКА?
Главный тренер? Что-то мне не верится в это...
alexgurzan
alexgurzan ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:26
Очевидно же! "ЦСКА уволил Федотова")
6hu4nrcmb8vc
6hu4nrcmb8vc
вчера в 19:24
Если бы Федотов пришел в Зенит, Локомотив или Динамо, он был бы у дел, В спартаке же и цска ему не место, это клубы по обслуживанию и обогащению околофутбольной элиты, там давно наплевали на футбол и плетутся в середине таблицы только потому, что нет еврокубков, Были бы еврокубки, то они купили бы себе место повыше.
lotsman
lotsman
вчера в 19:22
13.10 - Федотов останется в ЦСКА
18.20 - ЦСКА может уволить Федотова
18.30 - Федотов покидает ЦСКА
Дальше какая новость будет?))
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:20, ред.
Ну, а вообще, чему тут удивляться?
Если говорить объективно, то 6-место ЦСКА после 2-го в прошлом сезоне, это даже не шаг назад, это - провал. Федотов не справился с поставленными задачами,
поэтому и был уволен. У Спартака примерно такая же история: после 3-го места в прошлом сезоне, 5-ое в этом. Результат тот же: отставка Абаскаля.
112910415
112910415
вчера в 19:14
невероятная неожиданность !
happy 50
happy 50
вчера в 19:11
Чего ж вы так с Игнашевича все цветете?Что у него там за спиной?Торпедо и Балтика?И все?Федотов с двумя серебряными медалями с не самыми богатыми командами против Игнашевича,который вылетел с Балтикой.Понятно,что команде Гинера выше 6 места ничего не светит.
7jej5zdgpd7k
7jej5zdgpd7k ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 19:11
Владельцы ЦСКА в стиле Сочи скоро в пердив попадут.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:09
Владельцы ЦСКА реши в стиле руководства Барселоны, мол никуда не уходит и ушёл! Пике стайл)
LOpp
LOpp ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 19:07
Игнашевич будет в ЦСКА это 200%
Игорь Иркутск
Игорь Иркутск
вчера в 18:57
Час назад читал на этом же самом соккере , что Федотов остаётся. Или это был какой- то другой соккер ? Или я в параллельный мир попал ( или вернулся из) ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:55
Извини пожалуйста, но у меня к тебе вопрос. Могу ли я обвинить тебя в наплевательском отношении к семье , если ты не покупаешь для семьи Ламборжини, а ездишь на Жигулях. ? Все батенька зависит от денег в РПЛ.
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:55
Видимо Сергей Игнашевич кандидат..
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:55, ред.
Не понял. Только что писали , что остаеться ...и покидает...???....Идут протоптаной тропой своих вечных конкурентов...)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:49
Дык оно сразу было видно:
"Не по Сеньке шапка!"))
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:47
При таком НАПЛЕВАТЕЛЬСКОМ отношении руководства клуба к главной футбольной команде не очень верю, что новый приглашённый специалист будет ВЫДАВАТЬ результат.
Илья Пыркин
Илья Пыркин
вчера в 18:43
А где новость, что Мбаппе перешел в Реал?
m8gnxn9eg9w7
m8gnxn9eg9w7
вчера в 18:43
Федотову нужен футбол, в цска же занимаются чем угодно, только не футболом.
s5wedjgf54f7
s5wedjgf54f7
вчера в 18:42
Федотов правильно сделал, это не его клуб, не захотел быть мошенником.
drug01
drug01
вчера в 18:35
Странное решение??? Неужели кто то будет лучше..
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