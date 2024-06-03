Федотов покидает ЦСКА

Владимир Федотов покидает пост главного тренера ЦСКА, объявил клуб в своих социальных сетях.
Специалист возглавлял «армейцев» с лета 2022 года.
Под руководством Федотова ЦСКА выиграл Кубок России и занял 2-е место в РПЛ в сезоне 2022/23.
Владимир Федотов покидает пост главного тренера ЦСКА, объявил клуб в своих социальных сетях.
Специалист возглавлял «армейцев» с лета 2022 года.
Под руководством Федотова ЦСКА выиграл Кубок России и занял 2-е место в РПЛ в сезоне 2022/23.
А вот задаться вопросом "почему так получилось?" и прежде всего начать с себя (это я про руководство), не хотят.
Думаете новый тренер, что то изменит?
С таким подходом руководства команду будет штормить, достаточно посмотреть на Спартак, но возможно, что будет даже хуже по причине того, что у ЦСКА денег меньше чем у Спартака.
Скорее всего новым тренером будет Игнашевич, посмотрим сколько он продолжится.
А вот задаться вопросом "почему так получилось?" и прежде всего начать с себя (это я про руководство), не хотят.
Думаете новый тренер, что то изменит?
С таким подходом руководства команду будет штормить, достаточно посмотреть на Спартак, но возможно, что будет даже хуже по причине того, что у ЦСКА денег меньше чем у Спартака.
Скорее всего новым тренером будет Игнашевич, посмотрим сколько он продолжится.