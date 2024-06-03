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Мостовой: «Может, меня Черчесов позовёт к себе в сборную Казахстана»

вчера, 14:24

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение Станислава Черчесова на должность главного тренера национальной команды Казахстана.

Желаю Стасу только удачи в сборной Казахстана!

Ясно, что что‑то поднимется с его приходом. Другое дело, как мы это видим. Но уровень команды зависит не от тренера на лавке, а в большей степени от футболистов. Игра «Балтики» это подтверждает. Вроде вели в счёте, здорово играли, но бах‑бах — и «Зенит» поднимает Кубок России. Класс футболистов решил. Действующие лица — это те, кто на поле.

Хорошо, что Черчесов пошёл в сборную, а не в клуб. Сборная — это международные матчи, ты всегда на виду. Может, меня Черчесов позовёт к себе в сборную. Будем следить за Стасом, успехов ему!

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Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 19:11
Ну возьмите меня)))
112910415
112910415
вчера в 16:09
ну, ни за что не позовёт ! )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:57
Человек как всегда, на своей волне. Учиться не хочет, ничего делать не хочет, а внимание к себе требует...
nubom
nubom
вчера в 14:52
Дополню sv_1969:

Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:36
Мостовой, хватит уже кривляться
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:32, ред.
Вспомнилась Елена Воробей когда пришла в балет что ли! Ну возьмите меня!
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