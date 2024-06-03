Мостовой: «Может, меня Черчесов позовёт к себе в сборную Казахстана»

Экс-игрок сборной России прокомментировал назначение на должность главного тренера национальной команды Казахстана.

Желаю Стасу только удачи в сборной Казахстана!

Ясно, что что‑то поднимется с его приходом. Другое дело, как мы это видим. Но уровень команды зависит не от тренера на лавке, а в большей степени от футболистов. Игра «Балтики» это подтверждает. Вроде вели в счёте, здорово играли, но бах‑бах — и «Зенит» поднимает Кубок России. Класс футболистов решил. Действующие лица — это те, кто на поле.

Хорошо, что Черчесов пошёл в сборную, а не в клуб. Сборная — это международные матчи, ты всегда на виду. Может, меня Черчесов позовёт к себе в сборную. Будем следить за Стасом, успехов ему!