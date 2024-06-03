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Федотов останется в ЦСКА

вчера, 13:10

Сегодня состоялась встреча руководства ЦСКА, на которой подвели итоги прошедшего сезона и обсудили будущее главного тренера «армейцев» Владимира Федотова. На ней присутствовали заместитель главы Администрации Президента Максим Орешкин и генеральный директор «красно-синих» Роман Бабаев.

На данной встрече было принято решение о том, что Федотов сохранит свой пост и продолжит готовить команду к следующему сезону.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:16
6-место - это конечно не уровень ЦСКА. Но руководству ЦСКА виднее.
Раз решили оставить, значит доверяют Федотову.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 15:59
Епрст, опять будем на пол шишки играть …
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 15:56
Денег нет, а для середняка тренер подходящий !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 15:51, ред.
Вова, привет. А я сразу вспомнил весь список Спартака от Кареры до Станковича. И вспомнил слова Ленина " Нет, мы пойдем другим путем"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 15:49
Юра , а ты упрямый однако. Хочешь я приведу тебе 5 терминов пристойных вместо этих обидных?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:34
Я считаю , что правильно сделали и не стали шарахаться из стороны в сторону
112910415
112910415
вчера в 15:16
от финансов очень много зависит
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 15:15
Юра, мой тебе дружеский совет. Избегай таких терминов, как "пустышка". В русском языке достаточно слов для квалификации уровня игрока на случай. если он тебе не нравится. Я не буду их приводить ,я думаю твоя эрудиция позволит тебе без труда подобрать замену этого обидного термина. И не будет обструкции гарантированно. Удачи в эпистолярном жанре.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Mi6 (раскрыть)
вчера в 15:11
Не горячись. В прошлом сезоне 2 место и Кубок и звание лучшего тренера сезона в РПЛ, в этом году неудача и 6 место. А нижняя половина начинается с 9 места и вниз. Но ЦСКА отличается от других клубов стабильностью и исключением поспешных и непродуманных решений, как при приглашении тренера, так и при его отставке. В отличие от Спартака, например, где за 23 последних года было 22 тренера.
Beekeeper
Beekeeper
вчера в 15:01
Отличная новость, рад за нас.
Mi6
Mi6
вчера в 14:58
Это ужасно! Тренер нижней части турнирной таблицы! Тренер, который ничего не может дать клубу. Это худшее решение в истории клуба…
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:56
В команде пора делать чистку и привлечь молодёжь, раз купить когото не в состоянии !
derrik2000
derrik2000
вчера в 14:55, ред.
У меня всё таки - да простят меня болелы ЦСКА - сложилось мнение, что главный "тормоз" всей этой невнятной игры ЦСКА - "лучший вратарь всех времён и народов" Игорь Акинфеев.
Даже, думаю, что игроки ЦСКА больше внимают указанием Игоря, чем главного тренера Владимира Федотова, а руководство клуба с ним советуется по поводу трансферов.
Но это совсем нехорошо.
Если я, возможно, не прав с этим своим утверждением, то поправьте меня.
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 14:53, ред.
Хорошая новость. Порадуемся за ЦСКА. Пожелаем им дальнейших успехов и подъема в итоговой таблице. В следующем сезоне смогут подвинуть СпаМ с 5-й строчки. )))
ЗЫ: После заявления Игната об уходе из Балтики, был уверен, что идет главным в родные пенаты. Но, руководству коней видимо передалось упорство коллег из Спартака, державших рыжего до предела за гранью здравого смысла. Синдром Абаскаля ? )))
NYJ
NYJ
вчера в 14:23
Победа над Зенитом и проигрыш только по пенальти в кубке сыграли свою роль
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:15, ред.
Что и требовалось ожидать. Болельщики СпаМа негодуют, не сбылась их мечта.
Смиритесь.)))).
c7z6d9nv2qjv
c7z6d9nv2qjv ответ 5crqu99er54h (раскрыть)
вчера в 14:00
Федотову нужно постоянно кого-то подымать, а то он начинает опускать.
5crqu99er54h
5crqu99er54h
вчера в 13:51
Федотову требуется постоянная смена команды, иначе он теряет квалификацию.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:43
Будут с Уралом стыковые играть
lotsman
lotsman
вчера в 13:31
Представляю как обрадовались болельщики Армейцев.)
j4fmubn2ymtb
j4fmubn2ymtb
вчера в 13:25
Повелитель манекенов Заболотный тоже останется?
nsvhrhs4w5d2
nsvhrhs4w5d2
вчера в 13:23
Ждем цска в пердиве.
Вещий
Вещий
вчера в 13:20
Посмотрим на сколько это решение будет правильным в следующем сезоне.
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