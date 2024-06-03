Федотов останется в ЦСКА

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вчера, 13:10

Сегодня состоялась встреча руководства ЦСКА , на которой подвели итоги прошедшего сезона и обсудили будущее главного тренера «армейцев» . На ней присутствовали заместитель главы Администрации Президента и генеральный директор «красно-синих» .

На данной встрече было принято решение о том, что Федотов сохранит свой пост и продолжит готовить команду к следующему сезону.