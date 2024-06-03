Федотов останется в ЦСКА

Сегодня состоялась встреча руководства ЦСКА, на которой подвели итоги прошедшего сезона и обсудили будущее главного тренера «армейцев» Владимира Федотова. На ней присутствовали заместитель главы Администрации Президента Максим Орешкин и генеральный директор «красно-синих» Роман Бабаев.
На данной встрече было принято решение о том, что Федотов сохранит свой пост и продолжит готовить команду к следующему сезону.
ЗЫ: После заявления Игната об уходе из Балтики, был уверен, что идет главным в родные пенаты. Но, руководству коней видимо передалось упорство коллег из Спартака, державших рыжего до предела за гранью здравого смысла. Синдром Абаскаля ? )))
ЗЫ: После заявления Игната об уходе из Балтики, был уверен, что идет главным в родные пенаты. Но, руководству коней видимо передалось упорство коллег из Спартака, державших рыжего до предела за гранью здравого смысла. Синдром Абаскаля ? )))
Даже, думаю, что игроки ЦСКА больше внимают указанием Игоря, чем главного тренера Владимира Федотова, а руководство клуба с ним советуется по поводу трансферов.
Но это совсем нехорошо.
Если я, возможно, не прав с этим своим утверждением, то поправьте меня.
Даже, думаю, что игроки ЦСКА больше внимают указанием Игоря, чем главного тренера Владимира Федотова, а руководство клуба с ним советуется по поводу трансферов.
Но это совсем нехорошо.
Если я, возможно, не прав с этим своим утверждением, то поправьте меня.