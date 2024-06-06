Лучший бомбардир «Оренбурга» Воробьёв перейдёт в «Локомотив»

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сегодня, 14:25

«Локомотив» договорился с «Оренбургом» о переходе нападающего . Сумма трансфера составит 2,5 миллиона евро. Контракт будет подписан на три года.

Также на Воробьёва претендовали «Динамо» и «Краснодар». Однако «Локомотиву» удалось переманить игрока, чем осталось крайне недовольно руководство «быков».

Воробьёв является воспитанником «Краснодара». В прошедшем сезоне, выступая за «Оренбург», 26-летний россиянин провёл 31 матч, забил 8 мячей и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1,5 миллиона евро.