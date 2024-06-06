Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Лучший бомбардир «Оренбурга» Воробьёв перейдёт в «Локомотив»

сегодня, 14:25

«Локомотив» договорился с «Оренбургом» о переходе нападающего Дмитрия Воробьёва. Сумма трансфера составит 2,5 миллиона евро. Контракт будет подписан на три года.

Также на Воробьёва претендовали «Динамо» и «Краснодар». Однако «Локомотиву» удалось переманить игрока, чем осталось крайне недовольно руководство «быков».

Воробьёв является воспитанником «Краснодара». В прошедшем сезоне, выступая за «Оренбург», 26-летний россиянин провёл 31 матч, забил 8 мячей и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1,5 миллиона евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Писарский может покинуть «Крылья Советов»
Сегодня, 15:40
Трансфер вратаря сборной Таджикистана в «Ростов» пока не оформлен
Сегодня, 14:48
Агент Худякова: «Для Даниила приоритет — играть»
Сегодня, 14:06
Будущее Сперцяна определится в ближайшее время
Сегодня, 13:45
СлухиМолодым российским вратарём интересуются европейские клубы
Сегодня, 13:33
Агент Миранчука заявил, что будущее игрока не связано с «Локомотивом»
Сегодня, 13:00
Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 15:19
Конате мимо кассы как я понял.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:45
Все воробьи - выпорхнут из гнезда и будь таков!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 