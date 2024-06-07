Робби Кин ушёл из «Маккаби Тель-Авив»

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вчера, 22:46

уходит с поста главного тренера «Маккаби Тель-Авив».

В мае команда под руководством специалиста стала чемпионом Израиля.

Рулевой попросил не активировать опцию продления соглашения, из коллектива также уйдет и тренерский штаб Кина.