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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияИзраиль. Премьер-Лига 2023/2024

Робби Кин ушёл из «Маккаби Тель-Авив»

вчера, 22:46

Робби Кин уходит с поста главного тренера «Маккаби Тель-Авив».

В мае команда под руководством специалиста стала чемпионом Израиля.

Рулевой попросил не активировать опцию продления соглашения, из коллектива также уйдет и тренерский штаб Кина.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:20
в Израиле сейчас военное положение...не до футбола Робби.
пора домой
Гость
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