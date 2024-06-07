Робби Кин ушёл из «Маккаби Тель-Авив»

Робби Кин уходит с поста главного тренера «Маккаби Тель-Авив».
В мае команда под руководством специалиста стала чемпионом Израиля.
Рулевой попросил не активировать опцию продления соглашения, из коллектива также уйдет и тренерский штаб Кина.
Робби Кин уходит с поста главного тренера «Маккаби Тель-Авив».
В мае команда под руководством специалиста стала чемпионом Израиля.
Рулевой попросил не активировать опцию продления соглашения, из коллектива также уйдет и тренерский штаб Кина.
пора домой
пора домой