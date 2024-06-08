Кварацхелия близок к подписанию нового договора с «Наполи»

Нападающий Хвича Кварацхелия, возможно, в ближайшее время заключит новый контракт с «Наполи».
Футболист по новому договору хочет получать 5 миллионов евро в год, сейчас его оклад составляет 1,5 млн евро.
Парижане готовы платить игроку 7,5 млн, но этот трансфер может сорваться.
Сам Кварацхелия хочет решить вопрос с соглашением до начала Евро-2024.
Серия А- чемпионат, где чемпион известен уже после 1-го круга. Единственная команда, достойная Уважения в итальянском футболе- Аталанта, даже не Интер- вылетевший в ЛЧ от заурядного и захудалого Атлетико.
Серия А- чемпионат, где чемпион известен уже после 1-го круга. Единственная команда, достойная Уважения в итальянском футболе- Аталанта, даже не Интер- вылетевший в ЛЧ от заурядного и захудалого Атлетико.
Надо оптом....И Хвичу и нигерийца....
Мбаппе ушёл...Осимхена надо брать...плюс Кварацхелия...
Надо оптом....И Хвичу и нигерийца....
Мбаппе ушёл...Осимхена надо брать...плюс Кварацхелия...