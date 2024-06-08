Кварацхелия близок к подписанию нового договора с «Наполи»

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вчера, 17:36

Нападающий , возможно, в ближайшее время заключит новый контракт с «Наполи».

Футболист по новому договору хочет получать 5 миллионов евро в год, сейчас его оклад составляет 1,5 млн евро.

Парижане готовы платить игроку 7,5 млн, но этот трансфер может сорваться.

Сам Кварацхелия хочет решить вопрос с соглашением до начала Евро-2024.