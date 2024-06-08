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Кварацхелия близок к подписанию нового договора с «Наполи»

вчера, 17:36

Нападающий Хвича Кварацхелия, возможно, в ближайшее время заключит новый контракт с «Наполи».

Футболист по новому договору хочет получать 5 миллионов евро в год, сейчас его оклад составляет 1,5 млн евро.

Парижане готовы платить игроку 7,5 млн, но этот трансфер может сорваться.

Сам Кварацхелия хочет решить вопрос с соглашением до начала Евро-2024.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:27
Скорее всего, Хвича останется в "Наполи", тем более, что Конте рассчитывает на него.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:20
Сложно всё очень. Рассуждать на расстоянии, что у Хвичи в команде получилось, а что нет, непростая задача. Тем более нам, сторонним наблюдателям. Хочется при этом заметить, что если Хвиче повышают зарплату почти в три раза, значит, дело не так уж плохо и на него в команде надеются, а как футболиста - ценят.
Пусть у него всё сложится хорошо. Это единственное, что я хочу ему пожелать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:37
ПСЖ постоянная ЛЧ...титулы...и з/п на треть больше...

Надо оптом....И Хвичу и нигерийца....
Мбаппе ушёл...Осимхена надо брать...плюс Кварацхелия...
Capral
Capral
вчера в 20:34
Кого он там взорвал?! Поиграл пару месяцев в Серии А и исчез с родаров. До сих пор -ничем себя не проявляет, ни слуху, ни духу. Распиаренный, хваленый, пустой игрочишка. Бегает, как сумашедший, а толку никакого... Раньше, хоть с середняками статистику худо-бедно показывал, а сейчас и вовсе, ничего не может, со своим примитивным дриблингом. Где его стабильность, где результат?! В Италии, уже не осталось ни одного спортивного издания, которое бы не прошлось по этому, так называемому марадонке!!! "Бледная тень"- так называют Хвичку итальянские газеты...

Серия А- чемпионат, где чемпион известен уже после 1-го круга. Единственная команда, достойная Уважения в итальянском футболе- Аталанта, даже не Интер- вылетевший в ЛЧ от заурядного и захудалого Атлетико.
112910415
112910415
вчера в 20:14
Париж-то где?!
happy 50
happy 50
вчера в 19:47
Да у нас условный Зобнин больше получает,а толку с него.А тут,игрок своей игрой взорвал серию А . Он заслуживает большего.Он не доит команду , а должен получать то,что он заслужил.Доят команды наши спецы,ходя по полю пешком и не попадая с трех метров.Если бы на месте Кварцахелии был бы непонятный бразилец,он бы ихначально просил лямов 5-7.А тут зарплата ,как у нас паспортисты-лавочники получают .А уровень игры при этом высочайший.
dsmt35apbva2
dsmt35apbva2
вчера в 19:32
В общем грузин просек фишку и начал доить Наполи.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:18
это столько, сколько кокорин получал в динамо.
или русские игроки в зените.
5 млн грузин заслужил точно. но и де лаурентис не дурак.
будут прописывать сумму отступных, пусть псж и прочие денежные клубы усвоят.
теперь будет одно из двух.
или конте убьет грузина своими нагрузками и требованиями
или конте прокачает хвичу на новый уровень.
тренер как никто другой, умеет развивать в игроке мышление победителя.
но есть и большой минус.
псж постоянный участник лиги чемпионов.
наполи нечастый гость в лиге чемпионов.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:08
Как то мутно все... Хочет получить 5 в Наполи.. А ПСЖ 7.5 дает
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:59
Ха ха ха ха ха . Настоящий мужчина, деньги 💰 💰 💰 умеет считать ☝️😜🤣🤣
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