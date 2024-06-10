«Наполи» сделал «Челси» первое предложение по трансферу Лукаку

«Наполи» хочет подписать нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.
Неаполитанский клуб сделал «синим» первоначальное предложение по трансферу бельгийца в размере 12,7 млн фунтов стерлингов (плюс 2,5 млн фунтов стерлингов в качестве бонусов).
«Челси» хочет выручить с продажи Лукаку 38 млн фунтов стерлингов.
Синие могут долго пить кровь неаполитанцам, т.к знают, что Конте лично хочет этого игрока
Синие могут долго пить кровь неаполитанцам, т.к знают, что Конте лично хочет этого игрока
вряд ли Челси согласится за 12 млн.
понимаю, Лукаку Челси не нужен, но хотя бы 30-ку нужно предложить.
вряд ли Челси согласится за 12 млн.
понимаю, Лукаку Челси не нужен, но хотя бы 30-ку нужно предложить.