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«Наполи» сделал «Челси» первое предложение по трансферу Лукаку

вчера, 00:12

«Наполи» хочет подписать нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

Неаполитанский клуб сделал «синим» первоначальное предложение по трансферу бельгийца в размере 12,7 млн фунтов стерлингов (плюс 2,5 млн фунтов стерлингов в качестве бонусов).

«Челси» хочет выручить с продажи Лукаку 38 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
Attacante_88
Attacante_88
вчера в 09:01
В Челси совсем с горя е...улись. 15 максимум.
A.S.A
A.S.A ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 08:33
Ну 20 еще норм, но не 12 же))
Синие могут долго пить кровь неаполитанцам, т.к знают, что Конте лично хочет этого игрока
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
вчера в 07:09
Да он и 10 не стоит
adekvat
adekvat ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 06:42
По мне так это много за него, 20 потолок.
A.S.A
A.S.A
вчера в 05:28
Думаю Челси не отпустит Лукаку за такие деньги
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 02:31
Де Лаурентис продает всех за сто, а покупает за копейки … настоящий босс Неаполя.
вряд ли Челси согласится за 12 млн.
понимаю, Лукаку Челси не нужен, но хотя бы 30-ку нужно предложить.
qzetjet8deh6
qzetjet8deh6
вчера в 00:15
Лукаку заценили в Италии,Наполи это новый вызов для пожилого нападающего
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