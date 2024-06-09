В ПСЖ отчаялись найти замену Мбаппе в атаке. Холанд точно не приедет в Париж

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вчера, 23:35

Луису Энрике нужно быть креативнее.

Элитные мастера не поедут в Лигу 1

После потери Месси и Мбаппе у французов начались проблемы с продажей телевизионных прав на Лигу 1. Оба не показали максимум в Париже, но генерировали интерес к ПСЖ и чемпионату Франции. Единицы в мире могут соперничать с Мбаппе, когда говорим о возможности изменить игру всего «Пари Сен-Жермен». Подходит Салах, если искать зрелого мастера. Вот только египтянин уедет в Саудовскую Аравию, если захочет повышения зарплаты. Подходит вингер Винисиус. Но бразилец будет долго смеяться, если ему позвонят из Парижа и на полном серьезе предложат отказаться играть за современный «Реал» в будущем сезоне.

Остальные варианты так или иначе с ограничениями. Холанд откажется от французской лиги, а Гризманну 33 года. Антуан планирует играть за «Атлетико», сколько хватит сил. А потом уедет на заработки в США , чтобы играть с любимыми баскетболистами в гольф, как делают знаменитости в Майами и Лос-Анджелесе. ПСЖ сложно найти буквальную замену для Мбаппе. Поэтому трансферные инстинкты подскажут советнику Кампушу, который отвечает за переходы в Париже, подумать о коллективной компенсации. Ушёл один игрок, а подписать надо двух футболистов в линию атаки, чтобы сообща восполнили голевые потери.

У ПСЖ достаточно молодых форвардов

Луис Энрике не глупый тренер и рассудительный человек. Знаем это из его стримов, где он общается с фанатами. Луис не требовал любой ценой сохранить всех звезд, хотя и не позволил шейхам отправить Мбаппе в резерв на целый сезон накануне Евро. ПСЖ проиграл, потому что Килиан не уехал в «Реал» за деньги год назад. Зато выиграли время для анализа ситуации. Парижане уже набрали игроков атаки. У них есть футболист сборной Франции Дембеле, готовый вингер на правый фланг. Слева подрос Баркола. Брэдли всего двадцать один год, от него можно ждать прогресса в новом сезоне на левом фланге атаки парижского чемпиона.

В центре остается Коло Муани – нападающий сборной Франции, и Гонсалу Рамуш – креатура советника Кампуша, бывший форвард «Бенфики». Хотя молодые люди разочаровали, когда их пришлось сравнить с Мбаппе, без Килиана все понимают, что появился шанс всей жизни. Каждый в заявке на сезон получит возможность стать лидером ПСЖ , как был Ибрагимович в прошлом. Важно лишь не повторять ошибки Верратти и Неймара. Проще говоря, не пить и не гулять вместо тренировок. Многие во Франции правы, что у ПСЖ уже есть неплохой набор молодых атакующих футболистов, с которыми можно побеждать дома.

Осимхен и Леау пригодятся в Лиге чемпионов

Вот только шейхов не будоражат победы во Франции. Они разозлятся, если ПСЖ проиграет «Монако» Головина, как бывало в прошлом. Но их больше интересуют победы в Лиге чемпионов. И нынешний состав не справился с задачей пройти «Боруссию» из Дортмунда и сыграть в главном финале года. А это значит, что руководство ПСЖ может выделить деньги на два трансфера из Серии А. Виктор Осимхен вряд ли попадёт в «Челси», ведь у Энцо Марески свой взгляд на построение атак, у тренера может играть на острие даже ложный нападающий Нкунку. И тогда Де Лаурентис вспомнит о своих давних знакомых из Парижа.

Осимхен может перейти в ПСЖ , где нигериец забьёт немало мячей в Лиге 1, если не будет объективных преград в виде травм. Но стоит ли чемпионам Франции добавлять в уравнение также Рафаэля Леау? Португальца из «Милана» попробуют оценить на Евро-2024, если у тренера Мартинеса молодой футболист будет игроком стартового состава. Ведь есть также Феликс, неприкаянный рекордсмен по стоимости трансфера в португальском футболе. Грузин Кварацхелия из «Наполи» подумывает продлить контракт со своим нынешним клубом. Де Лаурентис и Конте не хотят за одно лето прощаться с двумя звездами.

Баланс в игре важнее подписания нападающего

Даже с Месси, Неймаром и Мбаппе парижане не выполнили главную задачу шейхов. Они не выиграли Лигу чемпионов. Может лучше вкладывать деньги в остальные линии? Если Луис Энрике заявил Доннарумме, что не гарантирует ему место в основе, когда приедет Матвей Сафонов, испанец планирует жестко взяться за дисциплину. ПСЖ в прошлом чемпионате Франции проиграл лишь дважды, но собрал 10 мировых. В линии обороны и полузащите были футболисты, которые заслужили не меньше критики, чем форварды. В Лиге 1 легко набить статистику, даже у Коло Муани в чемпионате 11 голевых действий.

Но Лига чемпионов важнее, а здесь у ПСЖ 8 голами отметился Мбаппе, а все остальные футболисты суммарно забили всего 11 раз. Хотя нет сомнений в талантах уругвайца Угарте, португальца Витиньи и француза Заире-Эмери, ни названые хавбеки, ни интересный испанец Руис не стали монолитными звездами без тени сомнений в решающий момент. Маркиньос не нашёл идеального напарника в обороне. Латераль Хакими слишком занят изменами и спорами с бывшей женой об алиментах, чтобы провести сезон на одном дыхании. Имена были, а команда не получилась яркой, лёгкой и способной на главный подвиг сезона.