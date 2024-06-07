Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Руни о Гвардиоле: «Сможет ли он добиться успеха с „Абердином“?»

сегодня, 14:01

Главный тренер «Плимут Аргайл» Уэйн Руни сравнил Алекса Фергюсона, возглавлявшего «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и Пепа Гвардиолу, главного тренера «Манчестер Сити»:

Конечно, всегда будут споры о том, кто лучше, но я думаю, что люди склонны смотреть на наследие сэра Алекса в «Манчестер Юнайтед». Да и то, что он сделал в «Абердине», невероятно. Смог бы Пеп Гвардиола добиться успеха с «Абердином»? Будут вопросы и дискуссии. Для кого-то Гвардиола — главный тренер эры, изменивший игру. Для меня невероятно то, чего достиг сэр Алекс в футболе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кроос рассказал, чем займётся после окончания карьеры
Сегодня, 16:15
Месси: «„Реал“ — лучшая команда мира»
Сегодня, 14:56
Агент Влашича о возможном возвращении в Россию: «В футболе всё возможно»
Сегодня, 13:34
Моуриньо: «Я выиграл бы трофей для Кейна, но меня уволили перед финалом»
Вчера, 14:04
Хаби Алонсо поделился эмоциями от поражения в финале Лиги Европы
05 июня
Чалханоглу назвал себя лучшим полузащитником Европы
04 июня
Сортировать
Все комментарии
Karkaz
Karkaz ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 16:28
Изменился да, но это не помешало Раньери выиграть со скромным Лестером АПЛ, Алонсо с Байером, Спалетти с Наполи. А Гвардиола вряд ли так сможет. Единственное он показал, что может лучше всех работать с безграничными ресурсами.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 16:19
я тоже так же считаю тренер он тогда велик когда с игроками скажем среднего или чуть выше среднего уровня добивается приличных результатов Гвардиола в Барсе выиграл благодаря Месси Иньесте и Хави да и остальные там были не хуже, а вот в Баварии уже не смог да и в МанСити не сразу пока ему не накупили сборную звёзд Европы до этого кроме АПЛ ничего не смог выиграть вот чем Клопп хуже Пепа
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 15:40
А Руни не смущает, что Фергюсон тренировал Абердин в лохматых годах, и с тех пор футбол очень сильно изменился.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:36
сможет. Руни, и Абердин тренировать и многие другие клубы сделать чемпионами.
а вот ты не смог бы ни МанСити ни Юнайтед ни Бирмингем.
mgzm3sfq8avv
mgzm3sfq8avv
сегодня в 14:11
Фергюсона уже многие и не помнят.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 