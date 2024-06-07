Руни о Гвардиоле: «Сможет ли он добиться успеха с „Абердином“?»

Главный тренер «Плимут Аргайл» сравнил , возглавлявшего «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и , главного тренера «Манчестер Сити»:

Конечно, всегда будут споры о том, кто лучше, но я думаю, что люди склонны смотреть на наследие сэра Алекса в «Манчестер Юнайтед». Да и то, что он сделал в «Абердине», невероятно. Смог бы Пеп Гвардиола добиться успеха с «Абердином»? Будут вопросы и дискуссии. Для кого-то Гвардиола — главный тренер эры, изменивший игру. Для меня невероятно то, чего достиг сэр Алекс в футболе.