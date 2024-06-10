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Гави может не выйти на поле раньше ноября

вчера, 20:52

Полузащитник «Барселоны» Гави получил травму крестообразной связки колена и повреждение мениска в ноябре прошлого года.

По данным источника, каталонский клуб не хочет форсировать восстановление игрока, чтобы у футболиста не случился рецидив.

Ожидается, что Гави вернётся на поле в октябре или ноябре этого года.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:55
это хорошо.
в ноябре вернется голодным...
а пока пусть общается с принцессой Леонорой.
поводов для сплетен хватит и в разгар Евро 2024.
осталось собрать чуть больше, чем просто автограф
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:55
Значит очень серьезная травма,надо долечиваться.
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