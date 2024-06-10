Гави может не выйти на поле раньше ноября

1718041943

вчера, 20:52

Полузащитник «Барселоны» получил травму крестообразной связки колена и повреждение мениска в ноябре прошлого года.

По данным источника, каталонский клуб не хочет форсировать восстановление игрока, чтобы у футболиста не случился рецидив.

Ожидается, что Гави вернётся на поле в октябре или ноябре этого года.