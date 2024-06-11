«Крылья Советов» могут взять в аренду Грулёва

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв может перейти в «Крылья Советов» на правах аренды.
Самарцы изучают вариант аренды с правом выкупа, москвичи готовы отпустить игрока.
В 18 матчах прошедшего сезона РПЛ футболист забил 1 гол.
Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв может перейти в «Крылья Советов» на правах аренды.
Самарцы изучают вариант аренды с правом выкупа, москвичи готовы отпустить игрока.
В 18 матчах прошедшего сезона РПЛ футболист забил 1 гол.
в клубе нет.
Правда, ненулевой резон в его теоретическом уходе всё же имеется.
Играет Славка в основном в кубке, иногда забивает там, но в чемпе игрового времени ему перепадает совсем мало, 220 минут- это слёзы.
Основа Динамо практически сложилась, места Славке там сейчас нет.
Поэтому отпустить его, хотя бы в аренду, было бы неплохим решением для всех, если бы не одно "но".
Это "но" заключается в том, что контракт с Федей возобновлён, по-видимому,
не будет, а в этом случае дублировать Тюкавина станет некому.
Тут Славке и карты в руки, как грицца, непосредственно конкурировать с Костей- это для Грулёва хорошая история.
Так что у нас он поиграет ещё и, возможно, будет полезен..
в клубе нет.
Правда, ненулевой резон в его теоретическом уходе всё же имеется.
Играет Славка в основном в кубке, иногда забивает там, но в чемпе игрового времени ему перепадает совсем мало, 220 минут- это слёзы.
Основа Динамо практически сложилась, места Славке там сейчас нет.
Поэтому отпустить его, хотя бы в аренду, было бы неплохим решением для всех, если бы не одно "но".
Это "но" заключается в том, что контракт с Федей возобновлён, по-видимому,
не будет, а в этом случае дублировать Тюкавина станет некому.
Тут Славке и карты в руки, как грицца, непосредственно конкурировать с Костей- это для Грулёва хорошая история.
Так что у нас он поиграет ещё и, возможно, будет полезен..
Ну и ,что теперь? Грулёв конечно не гений, но и не последний игрок, если, его правильно использовать. Но, Личка, с его местечковым футболом- ничего не придумает. Он не способен развить и разжечь в футболисте его способности. Уверен, в одном: еще немного, и даже, такие незаурядные футболисты- как Битело и Карраскаль начнут деградировать, под руководством этого "гения"...
Всё, на что, он способен- это оскорблять своих игроков- называя их "засранцами". Чемпионство, которое было так реально- проиграл, исключительно Личка!!!!!!!
Кроме всего- он еще и не человек слова, заявляя, сначала- о своем, возможном уходе, а потом, тут же- утверждая обратное.
Ну и ,что теперь? Грулёв конечно не гений, но и не последний игрок, если, его правильно использовать. Но, Личка, с его местечковым футболом- ничего не придумает. Он не способен развить и разжечь в футболисте его способности. Уверен, в одном: еще немного, и даже, такие незаурядные футболисты- как Битело и Карраскаль начнут деградировать, под руководством этого "гения"...
Всё, на что, он способен- это оскорблять своих игроков- называя их "засранцами". Чемпионство, которое было так реально- проиграл, исключительно Личка!!!!!!!
Кроме всего- он еще и не человек слова, заявляя, сначала- о своем, возможном уходе, а потом, тут же- утверждая обратное.