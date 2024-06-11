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«Крылья Советов» могут взять в аренду Грулёва

вчера, 08:40

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв может перейти в «Крылья Советов» на правах аренды.

Самарцы изучают вариант аренды с правом выкупа, москвичи готовы отпустить игрока.

В 18 матчах прошедшего сезона РПЛ футболист забил 1 гол.

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Все комментарии
баск
баск
вчера в 16:06
Карп снова высосал нечто из пальца- интереса к расставанию с Грулёвым
в клубе нет.

Правда, ненулевой резон в его теоретическом уходе всё же имеется.
Играет Славка в основном в кубке, иногда забивает там, но в чемпе игрового времени ему перепадает совсем мало, 220 минут- это слёзы.

Основа Динамо практически сложилась, места Славке там сейчас нет.
Поэтому отпустить его, хотя бы в аренду, было бы неплохим решением для всех, если бы не одно "но".

Это "но" заключается в том, что контракт с Федей возобновлён, по-видимому,
не будет, а в этом случае дублировать Тюкавина станет некому.
Тут Славке и карты в руки, как грицца, непосредственно конкурировать с Костей- это для Грулёва хорошая история.

Так что у нас он поиграет ещё и, возможно, будет полезен..
Capral
Capral ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 11:48
Помню, как на "Братском Кубке", Личка заявлял следущее: "У меня, Грулёв будет играть только центрального нападающего. Я на него надеюсь"!

Ну и ,что теперь? Грулёв конечно не гений, но и не последний игрок, если, его правильно использовать. Но, Личка, с его местечковым футболом- ничего не придумает. Он не способен развить и разжечь в футболисте его способности. Уверен, в одном: еще немного, и даже, такие незаурядные футболисты- как Битело и Карраскаль начнут деградировать, под руководством этого "гения"...

Всё, на что, он способен- это оскорблять своих игроков- называя их "засранцами". Чемпионство, которое было так реально- проиграл, исключительно Личка!!!!!!!
Кроме всего- он еще и не человек слова, заявляя, сначала- о своем, возможном уходе, а потом, тут же- утверждая обратное.
alexamit
alexamit
вчера в 11:09
Чем руководство Динамо думает?Наверное жопой.
cy9pa2j3a4mg
cy9pa2j3a4mg
вчера в 10:58
Конечно он им не помешае и усилит игру!!!
adekvat
adekvat
вчера в 10:44
Сколько их таких звезд которыми пол европы интересовалось, а потом в лучшем случае середняк РПЛ.
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:48
Никак Слава не заиграет...
t37r93pmrh6h
t37r93pmrh6h
вчера в 09:36
Возможно, заблистает в Крылышках, где будет больше простора.
33ebnm7nshm3
33ebnm7nshm3
вчера в 09:10
Еще один будет скитаться по командам.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:04
Постоянная игровая практика никому не вредит..и если динамовец готов работать и играть..но аренда всем выгодна
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:55, ред.
Получит больше игрового времени в Крылышках.
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