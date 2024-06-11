«Лацио» объявил о назначении нового главного тренера

«Лацио» назначил Марко Барони новым главным тренером команды.
Со специалистом подписан многолетний контракт.
Предыдущим местом работы Барони была «Верона», которая в минувшем сезоне заняла 13-е место в Серии А.
«Лацио» назначил Марко Барони новым главным тренером команды.
Со специалистом подписан многолетний контракт.
Предыдущим местом работы Барони была «Верона», которая в минувшем сезоне заняла 13-е место в Серии А.
намерены перейти к громким акции протеста против смены главного тренера.
все началось когда римский клуб объявил об отставке Игора Тудора
с поста главного тренера.
уверен, болельщики Лацио исключительно из любви к клубу не будут терпеть ослабление клуба...и возлагают всю ответственность за бардак в клубе на Клаудио Лотито.
намерены перейти к громким акции протеста против смены главного тренера.
все началось когда римский клуб объявил об отставке Игора Тудора
с поста главного тренера.
уверен, болельщики Лацио исключительно из любви к клубу не будут терпеть ослабление клуба...и возлагают всю ответственность за бардак в клубе на Клаудио Лотито.
Да, тренер опытный, но результаты его тренерской деятельности в Серии А не очень впечатляют. Или 13-место с таким клубом как "Верона" это большой успех?
Да, тренер опытный, но результаты его тренерской деятельности в Серии А не очень впечатляют. Или 13-место с таким клубом как "Верона" это большой успех?
раз наняли такого тренера, неудивительно, что отказали от Сперцяна.
раз наняли такого тренера, неудивительно, что отказали от Сперцяна.