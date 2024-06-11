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«Лацио» объявил о назначении нового главного тренера

вчера, 19:28

«Лацио» назначил Марко Барони новым главным тренером команды.

Со специалистом подписан многолетний контракт.

Предыдущим местом работы Барони была «Верона», которая в минувшем сезоне заняла 13-е место в Серии А.

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Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:54
Клозе все рвался дали бы поработать
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:05
пишут, что фанаты Лацио против нового тренера Барони.
намерены перейти к громким акции протеста против смены главного тренера.
все началось когда римский клуб объявил об отставке Игора Тудора
с поста главного тренера.
уверен, болельщики Лацио исключительно из любви к клубу не будут терпеть ослабление клуба...и возлагают всю ответственность за бардак в клубе на Клаудио Лотито.
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:35
Успокойтесь все. Это же Лацио. Для них чем хуже, тем лучше. И наоборот. Поэтому следующий сезон провальным точно не станет.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:00
"хорошие" перспективы...
Валерыч
Валерыч
вчера в 21:03
Непонятно за какие заслуги назначили новым тренером "Лацио" Марко Барони?
Да, тренер опытный, но результаты его тренерской деятельности в Серии А не очень впечатляют. Или 13-место с таким клубом как "Верона" это большой успех?
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:02
Какие задачи у клуба, такой и главный тренер .
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:59
Руководство так решило,некуда не попрешь.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:53
понятно.
раз наняли такого тренера, неудивительно, что отказали от Сперцяна.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:47
Чтото както он не внушает доверия после Вероны !
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