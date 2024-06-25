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Сборные Франции и Польши сыграли вничью

вчера, 20:55
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция1 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Сборная Франции сыграла вничью с командой Польши в 3-м туре Евро-2024 (1:1).

Килиан Мбаппе на 56-й минуте реализовал пенальти, а на 79-й «с точки» забил Роберт Левандовски.

Франция заняла 2-е место в группе D (5 очков), Польша замкнула таблицу (1 балл).

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:35
Франция - ноль голов с игры в группе. "Фавориты"...
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
сегодня в 09:12
Правило удара пенальти надо менять. Судья дает свисток - вратарь имеет право уходить с линии. Чтобы такие, как Левандовски не тянули с у даром.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 07:37
Пенальти нарисовали чтобы Мбаппе набил статистику
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии
сегодня в 04:49
Очень слабые французики, более-менее сильный соперник их выбьет, та же Австрия, или не дай бог резвая Португалия или Германия
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 01:48, ред.
Наконец-то Франция начинает играть. Очевидно по тактике и "прорывам с рывками" что Дешам рассчитывает на техническое превосходство. Даже Инзаги в Интере умнее - его тактика прорыва в атаке не заставляет игроков технически превосходить, только за счет культуры паса. А рассчитывать на удачу - вот и получают.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 00:10
Эту сборную собрал сам Дешам. Выиграл ЧМ - 2018, был финалистом - 2022. Почему и с чего он должен был покинуть сборную?
С чего вы взяли, что условный Зидан сделает сборную ещё лучше? За его успехами в Реале стояли Перес и УЕФА.
А сборная совсем другая история!
lotsman
lotsman
вчера в 22:52
Французы совсем обделались, неожиданно.)
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 22:50
после сегодняшних матчей пока что можно сказать чемпионат очень слабый по игре, слабее не припомню, и наверно браво организаторам с их грандиозной сеткой турнира, пусть двигаются в том же духе
1580556558
1580556558 ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 22:23
Он просто старенький, забывает уже куда бежит и зачем. Остановится, вспомнит и бежит дальше
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 22:03
Похоже Францию опять ждет провал на Евро, как 3 года назад. На этом турнире нет явного фаворита. Пусть тогда Германия выиграет. Это будет подарок для Тони Крооса перед его уходом.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:58
Французы похоже не очень и хотели
A.S.A
A.S.A ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:56
Полностью согласен с Вами! Дешам изжил себя в этой роли! Франция, имея такой сильный подбор игроков, должна играть ярче и увереннее! Тоже самое касается и сборную Англии!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:55
Франция играет очень слабо. В атаке совсем не ладится у команды. За весь групповой этап всего два гола у них: один автогол, а второй с пенальти. Еще и первое место упустили в группе. Хотя и со второго места они получат слабого соперника в плей-офф, скорее всего это будет Румыния. Но перспективы этой сборной туманны, если не прибавят, то вылетят. В четвертьфинале уже легкого соперника не будет. А поляки молодцы, сегодня хорошо играли, хоть у них уже и не было мотивации, но хлопнули дверью напоследок.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:52
Вот именно, мне кажется что Роберт Левандовски больше нарушил правила при пробитии этого пенальти, чем Майк Меньян. В действительности, надо запрещать такие паузы, после разбега. А что касается сборной Франции, я считаю, что они зря продлили контракт с Дидье Дешамом. Этой команде нужно что-то новое. Вот поставили бы Зинедина Зидана. Он хорошо умеет работать со звёздами такого уровня. На ЧМ 2022 уже надо было с Зиданом во главе и с Каримом Бензема в атаке ехать. Но, как говорится, что есть, то есть.
eleven LC
eleven LC
вчера в 21:47, ред.
Левандовский уже подбешивает со своими 🤡 клоунскими разбегами перед пробитием пенальти, он два! раза остановился перед ударом!
Хрень какая то
Roger Young
Roger Young ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:35
Что сказать? Команда с яркой атакующей игрой))
Elliada_
Elliada_
вчера в 21:32
Сейчас глянул. Оказывается, у Франции 2 забитых гола в 3-х матчах. Один автогол, другой - гол с пенальти. И это главный претендент на победу на Евро
Roger Young
Roger Young ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:29
Ну как же? Еще не все топовые команды в сборе. Нет Андорры, Гибралтара, надо дождаться выхода Косово и Лихтенштейна. А когда Сан-Марино дойдет до полуфинала - тогда турнир вообще заиграет новыми красками!
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:23
Французов по-видимому ждёт четвертьфинал с Португалией, если ничего незаурядного не произойдёт
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 21:23
А я понимаю УЕФА. Даже на "таких" матчах аншлаг, кассы ломятся от денег, которые полноводным потоком текут в том числе и в кубышку этой организации. Вот и ответ на ваш вопрос.
Elliada_
Elliada_ ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 21:22
Просто любопытно, что за шалупонь наберут, если эти не впечатляют? Последнее настоящее Евро было в 2012, а сейчас чисто бизнес.
Nazi
Nazi
вчера в 21:22, ред.
Такой Франции я не упомню с 1992 года.. Как раз на ЧЕ. Это просто стыдоба. Дешам, дорогой, ты просто супер, но хватит а.. Пора насладиться жизнью.. Оставь нас в покое, пока тебя начнет проклинать вся нация...
A.S.A
A.S.A ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:21
Возможно, но вот вратарю сейчас запрещено "танцевать" на ленточке как раньше,что помогало сбить с толку бьющего, а бьющим разрешено семенить, подпрыгивать перед ударом и т.д....несправедливо как-то получается
Roger Young
Roger Young ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:21
Спасибо за информацию. После такого о Евро можно будет забыть и сфокусировать на кубке Стэнли )
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 21:21
поляки уходя хлопнули дверью
Знатог
Знатог
вчера в 21:20
Лучший это вратарь поляков. а никакой не мбапе. Благодаря ему и хорошо игравшей защите было интересно смотреть игру. Молодцы братья славяне.
Elliada_
Elliada_ ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 21:17
Сейчас рассматривают возможность расширения Евро с 24 до 32 команд. Даже, возможно, следующий ЧЕ будет таким. Так что всё самое печальное впереди.
Elliada_
Elliada_
вчера в 21:16
Мбаппе забил ... с пенальти, но до гола и после запорол неприличное количество моментов. И его выбрали лучшим игроком матча. Клоунада.
sihafazatron
sihafazatron ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 21:15
Согласен! Глупый формат! Команды с четвертых мест тоже не должны вылетать, а выходить в путь регионов, где к ним присоединяться еще 10 команд лиги наций....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:14
Соглашусь, но как оказалось, это особо ничего бьющему не дает. Вратарь в такой ситуации должен играть по мячу, а не гадать.
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