Сборные Франции и Польши сыграли вничью

Сборная Франции сыграла вничью с командой Польши в 3-м туре Евро-2024 (1:1).
Килиан Мбаппе на 56-й минуте реализовал пенальти, а на 79-й «с точки» забил Роберт Левандовски.
Франция заняла 2-е место в группе D (5 очков), Польша замкнула таблицу (1 балл).
По матчу, Скарупский не позволил польше обделаться по крупному, французы полностью контролировали игру и обязаны были побеждать!
Отдельно хотел бы сказать вот что, такие удары с 11 метров как наносит Левандовски, нужно запрещать!!! Как по мне, он сделал как минимум 2 остановки перед ударом!!! Вот раньше как было, разбежался игрок и бьет....а сейчас цирк...
По матчу, Скарупский не позволил польше обделаться по крупному, французы полностью контролировали игру и обязаны были побеждать!
Отдельно хотел бы сказать вот что, такие удары с 11 метров как наносит Левандовски, нужно запрещать!!! Как по мне, он сделал как минимум 2 остановки перед ударом!!! Вот раньше как было, разбежался игрок и бьет....а сейчас цирк...