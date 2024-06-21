В «Ахмате» назвали цели команды на сезон 2024/25

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров назвал цели команды из Грозного на следующий сезон.
Цель команды не меняется. Можно ставить и топ‑3, и попадание в пятерку — что угодно. Наша цель — стараться побеждать в каждой игре и радовать болельщиков. Тогда придет конечный результат.
подписали М. Адиева на 3 года, а Ахмату надо усилить все позиции...
даже вратарской. Шелия один остался, есть молодой Ташаев.
ушли Ильин. Конате, Семенов, вр.Опарин, Нене Гамбле...
возможно, покинет клуб Агаларов и Богосавац.
еще в лазарете на долгий срок универсал Харин
и полузащитники Талал и Диванович.
Лучше сразу все позиции подобрать под систему Адиева,
т.к. ломать нечего, этот состав итак ничего не добился особого, кроме 5 места в сезоне 2022-23..А если собирать сразу всех игроков под нужный футбол - хоть будущее какое то просматривается.
проблема Ахмата в отсутствии постоянства.
тренерская чехарда если помогает, то только на радикально короткое время.
подписали М. Адиева на 3 года, а Ахмату надо усилить все позиции...
даже вратарской. Шелия один остался, есть молодой Ташаев.
ушли Ильин. Конате, Семенов, вр.Опарин, Нене Гамбле...
возможно, покинет клуб Агаларов и Богосавац.
еще в лазарете на долгий срок универсал Харин
и полузащитники Талал и Диванович.
Лучше сразу все позиции подобрать под систему Адиева,
т.к. ломать нечего, этот состав итак ничего не добился особого, кроме 5 места в сезоне 2022-23..А если собирать сразу всех игроков под нужный футбол - хоть будущее какое то просматривается.
проблема Ахмата в отсутствии постоянства.
тренерская чехарда если помогает, то только на радикально короткое время.