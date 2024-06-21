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В «Ахмате» назвали цели команды на сезон 2024/25

вчера, 17:03

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров назвал цели команды из Грозного на следующий сезон.

Цель команды не меняется. Можно ставить и топ‑3, и попадание в пятерку — что угодно. Наша цель — стараться побеждать в каждой игре и радовать болельщиков. Тогда придет конечный результат.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:02
А почему 10-е, а не 8-е? Это и экватор и ватерлиния.
a979fvpsu586
a979fvpsu586
вчера в 19:02
А бороться опять будут в группе за вылет.
ABir
ABir
вчера в 18:50
Весьма не конкретно. Похоже на попадание в тройку надежд вообще нет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:11
десятое место, как на плаву, безопасно.
все что ниже ватерлинии, находится под водой.
Сп62
Сп62
вчера в 17:55
Главная цель - не ниже 12 го места. Остальное всё слова.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:55
Короче говоря ни за что не борются и никаких конкретных целей нет, почти как большинство команд РПЛ
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:45
все по старому.
подписали М. Адиева на 3 года, а Ахмату надо усилить все позиции...
даже вратарской. Шелия один остался, есть молодой Ташаев.
ушли Ильин. Конате, Семенов, вр.Опарин, Нене Гамбле...
возможно, покинет клуб Агаларов и Богосавац.
еще в лазарете на долгий срок универсал Харин
и полузащитники Талал и Диванович.
Лучше сразу все позиции подобрать под систему Адиева,
т.к. ломать нечего, этот состав итак ничего не добился особого, кроме 5 места в сезоне 2022-23..А если собирать сразу всех игроков под нужный футбол - хоть будущее какое то просматривается.
проблема Ахмата в отсутствии постоянства.
тренерская чехарда если помогает, то только на радикально короткое время.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:29
Успехов и Побед фк АХМАТ!!!
drug01
drug01
вчера в 17:10
Цель поставлена! Вперёд к успехам!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:04
Хорошее желание,играть и побеждать - это точно.
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