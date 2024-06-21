В «Ахмате» назвали цели команды на сезон 2024/25

Генеральный директор «Ахмата» назвал цели команды из Грозного на следующий сезон.

Цель команды не меняется. Можно ставить и топ‑3, и попадание в пятерку — что угодно. Наша цель — стараться побеждать в каждой игре и радовать болельщиков. Тогда придет конечный результат.