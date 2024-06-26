«Милан» работает над трансфером Лукаку

«Милан» планирует подписать нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.
На игрока также претендует «Наполи», главным тренером которого стал Антонио Конте. Вместе с этим специалистом Лукаку работал в «Интере».
В прошлом сезоне футболист выступал за «Рому» на правах арены.
Проблема только в его зарплате.
Проблема только в его зарплате.
На парня порчу навели, сглазили - забивает много, но судьи видимо давно перед играми не стояли на одном колене!)
На парня порчу навели, сглазили - забивает много, но судьи видимо давно перед играми не стояли на одном колене!)