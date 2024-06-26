«Милан» работает над трансфером Лукаку

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вчера, 22:57

«Милан» планирует подписать нападающего «Челси» .

На игрока также претендует «Наполи», главным тренером которого стал Антонио Конте. Вместе с этим специалистом Лукаку работал в «Интере».

В прошлом сезоне футболист выступал за «Рому» на правах арены.