Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2024/2025

«Милан» работает над трансфером Лукаку

вчера, 22:57

«Милан» планирует подписать нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

На игрока также претендует «Наполи», главным тренером которого стал Антонио Конте. Вместе с этим специалистом Лукаку работал в «Интере».

В прошлом сезоне футболист выступал за «Рому» на правах арены.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Ньюкасл» интересуется защитником «Ювентуса»
Вчера, 22:45
Слухи«Аль-Наср» нашёл замену Садио Мане
Вчера, 20:41
Конте высказался о будущем Кварацхелии
Вчера, 19:58
СлухиСтало известно, где хочет играть Хави Симонс
Вчера, 17:16
Слухи«Челси» придётся заплатить за Исака больше 115 млн фунтов
Вчера, 14:27
Слухи«Манчестер Юнайтед» предложил Санчо «Барселоне»
Вчера, 11:58
Сортировать
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:13
Цыган там еще не успел поиграть.
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 07:12
Вроде бы он еще та головная боль, но парень работящий и дисциплинированный. Если поставить в тройке с Пулишичем и техничным Леау, то легко забьет свои 20 голов, из которых 10 — случайно. С такой физухой даже возраст не проблема.
Проблема только в его зарплате.
Аксинья
Аксинья ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 07:05
Чёрное дерево спокон веков в цене))
6a73ffyhwqm2
6a73ffyhwqm2
сегодня в 06:36
Это игрок свой пик уже прошел.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:46
Кто его знает может и забивать будет за Милан
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:44
Миланцы походу не следят за выступлением Лукаку за свою сборную....!)

На парня порчу навели, сглазили - забивает много, но судьи видимо давно перед играми не стояли на одном колене!)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:22
В Милане больше не планируют забивать?))
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 00:02
Что мне нравится в Лукаку, он работяга на поле, никогда не опускает руки, на его месте многие поехали бы в СА, ему жирные контракты предлагали. Парень хочет играть, и старается играть хорошо всеми силами
Сэйнт Техник
Сэйнт Техник
вчера в 23:55
В Милане знают толк в мемах
drug01
drug01
вчера в 23:33
Неужели на него есть спрос???
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 