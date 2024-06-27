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«Арсенал» может подписать Кунде

вчера, 17:27

«Арсенал» связался с «Барселоной» для обсуждения возможного трансфера защитника Жюля Кунде.

Испанский клуб готов продать француза, но запросит за него крупную сумму.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:02
Косячит он в защите немало. Но потенциал огромный. Его бы не к Артете, а к Пепу. Тот его в жесткие рамки поставит ( что не под силу было Хави) и сможет вылепить из него топового дефа.
Что до игровых его качеств, то их у него в достатке.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:57
Не вижу смысла в этом трансфере. Салиба и Уайт отлично справляются со своими задачами, а сидеть на лавке Кунде точно не захочет
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ dvvdf66arcvw (раскрыть)
вчера в 19:15
Каких тогда он стоит?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:39, ред.
понятно что Кунде интересен как универсал.
француз несколько позиций может закрыть, это то самое что любит Артета.
а учитывая что у Кунде рабочая нога правая, он либо правый ЦЗ либо правый крайний, собственно как и Уайт.
тогда зачем француз при наличии Тимбера, непонятно.
возможна продажа Кивиора или Зинченко и перевод Тимбера на левый фланг.
подписать Риккардо Калафиори лучшее что может быть
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:36
Арс лучше бы к защитнику Болоньи Риккардо Калафиори интерес.
Байкал-38
Байкал-38 ответ dvvdf66arcvw (раскрыть)
вчера в 17:37
А каких денег?
Тут даже сумма не указана!!!
dvvdf66arcvw
dvvdf66arcvw
вчера в 17:33
Кунде не стоит таких денег
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