«Арсенал» может подписать Кунде

«Арсенал» связался с «Барселоной» для обсуждения возможного трансфера защитника Жюля Кунде.
Испанский клуб готов продать француза, но запросит за него крупную сумму.
«Арсенал» связался с «Барселоной» для обсуждения возможного трансфера защитника Жюля Кунде.
Испанский клуб готов продать француза, но запросит за него крупную сумму.
француз несколько позиций может закрыть, это то самое что любит Артета.
а учитывая что у Кунде рабочая нога правая, он либо правый ЦЗ либо правый крайний, собственно как и Уайт.
тогда зачем француз при наличии Тимбера, непонятно.
возможна продажа Кивиора или Зинченко и перевод Тимбера на левый фланг.
подписать Риккардо Калафиори лучшее что может быть
француз несколько позиций может закрыть, это то самое что любит Артета.
а учитывая что у Кунде рабочая нога правая, он либо правый ЦЗ либо правый крайний, собственно как и Уайт.
тогда зачем француз при наличии Тимбера, непонятно.
возможна продажа Кивиора или Зинченко и перевод Тимбера на левый фланг.
подписать Риккардо Калафиори лучшее что может быть