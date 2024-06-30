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Мамардашвили может перейти в «Ливерпуль»

вчера, 13:04

Вратарь «Валенсии» Гиорги Мамардашвили может перейти в «Ливерпуль».

«Красные» рассматривают вариант с подписанием грузина этим летом. Потенциальная сумма трансфера может составить 40 млн евро.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:35
Один из лучших голкиперов на сегодня в европах...
А учитывая ещё и молодой возраст - 40 млн не предел предложений...
112910415
112910415
вчера в 17:57, ред.
это может случиться
Capral
Capral ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 13:38
Уровень кутаисского Торпедо, никогда не был высоким и всегда разительно отличался от тбилисского. Только Мегреладзе был в Кутаиси серьезным игроком. А что касается того, что после Евро-24, всех грузин разберут, то сомневаюсь, ничего особенного в этой команде нет, таких технарей в Европе полно.
Баобаб
Баобаб
вчера в 13:35, ред.
При Алиссоне ему там делать нечего.
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:28
Это уже не та сборная из игроков уровня Динамо Тбилиси, Торпедо Кутаиси. Однозначно, что сейчас наступит период, когда игроков сборной Грузии разберут серьезные европейские клубы.
Capral
Capral
вчера в 13:11
Мамардашвили, еще в прошлом сезоне был шорт-листе Баварии.
А вообще, в Грузии, всегда были классные вратари- Гогия, Габелия...
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