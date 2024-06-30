Вратарь «Валенсии» Гиорги Мамардашвили может перейти в «Ливерпуль».
«Красные» рассматривают вариант с подписанием грузина этим летом. Потенциальная сумма трансфера может составить 40 млн евро.
Вратарь «Валенсии» Гиорги Мамардашвили может перейти в «Ливерпуль».
«Красные» рассматривают вариант с подписанием грузина этим летом. Потенциальная сумма трансфера может составить 40 млн евро.
А учитывая ещё и молодой возраст - 40 млн не предел предложений...
А учитывая ещё и молодой возраст - 40 млн не предел предложений...
А вообще, в Грузии, всегда были классные вратари- Гогия, Габелия...
А вообще, в Грузии, всегда были классные вратари- Гогия, Габелия...