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Хавбек «Аталанты» привлёк внимание «Ливерпуля»

сегодня, 12:57

Полузащитник «Аталанты» Эдерсон имеет шансы перейти в «Ливерпуль».

Переговоры между клубами активно продвигаются, но пока что далеки от финальной стадии.

Этот трансфер может обойтись «красным» в 42 миллиона фунтов стерлингов.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:20
вряд ли Аталанта отпустит Эдерсона.
впереди большой сезон...Лига чемпионов. Серия А.
Вещий
Вещий
сегодня в 13:33
Ливер теперь пока будет на себя не похожим... посмотрим на их новое развитие
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