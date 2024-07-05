Хавбек «Аталанты» привлёк внимание «Ливерпуля»

1720173464

сегодня, 12:57

Полузащитник «Аталанты» имеет шансы перейти в «Ливерпуль».

Переговоры между клубами активно продвигаются, но пока что далеки от финальной стадии.

Этот трансфер может обойтись «красным» в 42 миллиона фунтов стерлингов.