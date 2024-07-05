Хавбек «Аталанты» привлёк внимание «Ливерпуля»

Полузащитник «Аталанты» Эдерсон имеет шансы перейти в «Ливерпуль».
Переговоры между клубами активно продвигаются, но пока что далеки от финальной стадии.
Этот трансфер может обойтись «красным» в 42 миллиона фунтов стерлингов.
Полузащитник «Аталанты» Эдерсон имеет шансы перейти в «Ливерпуль».
Переговоры между клубами активно продвигаются, но пока что далеки от финальной стадии.
Этот трансфер может обойтись «красным» в 42 миллиона фунтов стерлингов.
впереди большой сезон...Лига чемпионов. Серия А.
впереди большой сезон...Лига чемпионов. Серия А.