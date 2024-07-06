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Экс-судья ФИФА объяснил, почему не был назначен пенальти в ворота Испании

сегодня, 13:17
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания2 : 1Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияЗакончился в доп. время

Бывший судья ФИФА Алексей Николаев объяснил решение Энтони Тэйлора не поставить пенальти за игру Марка Кукурельи рукой в матче Испания — Германия:

По современным трактовкам это не пенальти, если бы такой эпизод случился лет десять назад, то это был бы пенальти. Рука для такого действия находилась в естественном состоянии и стремилась к телу. Защитник хотел её убрать.

Конечно, момент неоднозначный. Защитник не успевает убрать руку за спину, в моё время это был бы пенальти. Сейчас настолько много изменений в трактовках, хорошо, что я сейчас не сужу, ха‑ха. Раньше все было гораздо проще. Уверен, что решение судьи поддержат.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 16:20
Когда мяч попадает в руку, которая находится в естественном положении, это понятно. Но, когда мяч попадает в палец и назначают пенальти (зафиксировано с помощью электроники), для мегя это абсурд.
yh8hm9abumpf
yh8hm9abumpf ответ злой болельщик (раскрыть)
сегодня в 15:56
Потому то Карвахаля тоже нужно было удалить,да и вообе клоунада со стороны Испанцев-наследие Месси!
112910415
112910415
сегодня в 15:04
Сложностей много...
злой болельщик
злой болельщик
сегодня в 14:57
Да какая теперь разница! В любом случае испанцы смотрелись лучше немцев и вышли заслуженно. Никто же не обсуждает сейчас почему-то грубую игру того же Крооса и почему его не удалили ещё в первом тайме....
6g4x4cga3vws
6g4x4cga3vws
сегодня в 14:53
Много спорных моментов на этом ЧЕ
Incredulous
Incredulous ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 14:47
"Руки не прижаты, расставлены, увеличивают площадь тела."

Эта трактовка применяется в том случае, если руки не находятся в естественном положении. Я сам против всех этих современных "если", и считаю, что правильнее всего было бы считать любое касание мяча и руки нарушением (как раньше), карающимся назначением пенальти, но нынешние матчи проводятся согласно нынешним правилам, в которых сказано, что если мяч попадает в руку, находящуюся в естественном положении, то есть опущенную вниз вдоль тела, и нет движения руки в сторону мяча, то такое действие не считается нарушением. Так что к судье в данном эпизоде претензий быть не должно, так как он принял решение согласно действующим правилам.
Palex
Palex ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 14:22
Не о Кроосе речь идёт, а о не назначенном пенальти. Руки не прижаты, расставлены, увеличивают площадь тела. В 100 случаев 99 судей, поставят на точку, кроме таких вот " специалистов". Очевидно ему видите ли....
2msvw4gz53mh
2msvw4gz53mh
сегодня в 14:19, ред.
Если бы мяч коснувшись руки не изменил направление с судьёй можно было бы согласиться ,а в данном моменте -судья не прав ,пенальти был 100%-эта грубейшая ошибка судьи стоила поражению Германии,к таким вещам нужно относится очень серьёзно!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 13:36
Тут и объяснять нечего. Очевидно, что это не пенальти. Только в атаке любая рука считается нарушением правил, а для игроков обороны главное не выставлять ее, чтобы не получить пенальти в свои ворота. Немцам здесь не стоит жаловаться на судейство. Пусть скажут спасибо Тэйлору, что не удалил Крооса в начале матча. Испания раскатала бы их в основное время в большинстве.
Гость
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