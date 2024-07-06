Экс-судья ФИФА объяснил, почему не был назначен пенальти в ворота Испании

Бывший судья ФИФА объяснил решение не поставить пенальти за игру рукой в матче Испания — Германия:

По современным трактовкам это не пенальти, если бы такой эпизод случился лет десять назад, то это был бы пенальти. Рука для такого действия находилась в естественном состоянии и стремилась к телу. Защитник хотел её убрать.

Конечно, момент неоднозначный. Защитник не успевает убрать руку за спину, в моё время это был бы пенальти. Сейчас настолько много изменений в трактовках, хорошо, что я сейчас не сужу, ха‑ха. Раньше все было гораздо проще. Уверен, что решение судьи поддержат.