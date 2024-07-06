Экс-судья ФИФА объяснил, почему не был назначен пенальти в ворота Испании

Бывший судья ФИФА Алексей Николаев объяснил решение Энтони Тэйлора не поставить пенальти за игру Марка Кукурельи рукой в матче Испания — Германия:
По современным трактовкам это не пенальти, если бы такой эпизод случился лет десять назад, то это был бы пенальти. Рука для такого действия находилась в естественном состоянии и стремилась к телу. Защитник хотел её убрать.
Конечно, момент неоднозначный. Защитник не успевает убрать руку за спину, в моё время это был бы пенальти. Сейчас настолько много изменений в трактовках, хорошо, что я сейчас не сужу, ха‑ха. Раньше все было гораздо проще. Уверен, что решение судьи поддержат.
Эта трактовка применяется в том случае, если руки не находятся в естественном положении. Я сам против всех этих современных "если", и считаю, что правильнее всего было бы считать любое касание мяча и руки нарушением (как раньше), карающимся назначением пенальти, но нынешние матчи проводятся согласно нынешним правилам, в которых сказано, что если мяч попадает в руку, находящуюся в естественном положении, то есть опущенную вниз вдоль тела, и нет движения руки в сторону мяча, то такое действие не считается нарушением. Так что к судье в данном эпизоде претензий быть не должно, так как он принял решение согласно действующим правилам.
Эта трактовка применяется в том случае, если руки не находятся в естественном положении. Я сам против всех этих современных "если", и считаю, что правильнее всего было бы считать любое касание мяча и руки нарушением (как раньше), карающимся назначением пенальти, но нынешние матчи проводятся согласно нынешним правилам, в которых сказано, что если мяч попадает в руку, находящуюся в естественном положении, то есть опущенную вниз вдоль тела, и нет движения руки в сторону мяча, то такое действие не считается нарушением. Так что к судье в данном эпизоде претензий быть не должно, так как он принял решение согласно действующим правилам.