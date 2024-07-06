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УЕФА признал верным решение не назначать пенальти в игре Испания — Германия

сегодня, 18:40
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания2 : 1Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияЗакончился в доп. время

По информации источника, УЕФА признал правильным решение главного арбитра матча 1/4 финала плей-офф Евро-2024 между Испанией и Германий (2:1 в дополнительное время) Энтони Тэйлора не назначать пенальти после попадания мяча в руку защитнику Марку Кукурелье.

Сообщается, что, согласно правилам, изданным перед началом турнира, рука испанского игрока в момент удара нападающего Джамала Мусиалы не находилась в неестественном положении.

Испания в полуфинале чемпионата Европы сыграет с Францией. Игра пройдёт 9 июля в Мюнхене.

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Все комментарии
Икарус
Икарус
сегодня в 21:45
пеналь был, конечно, рука мешала полету мяча в сторону ворот, но в таких играх дают пенальти только за умышленное.
Capral
Capral
сегодня в 19:51
Посмотрел сейчас 1-й тайм Англия-Швейцария. Игрок Швейцарии, в прыжке, находясь в непосредственной близости у своей штрафной, поднимая обе руки играет рукой, но судья игру не остановил. Это что такое- новые правила, можно теперь играть руками?! Ну тогда понятно, почему вчера не назначили пенальти...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 19:37
Тут клешня краба не увеличивала площадь тела,а просто воспрепятствовала полёту мяча в створ ворот.Рукой играть нельзя,но он ей "не играл",ибо не было акцентированного движения ею...Вот такая "логика" создателей новых детализированных правил и последствия применения технических средств фиксации.И никто не задаётся вопросом:Нафига чел внизу,стоя двумя копытами на земле,крылья расправил? Ладно,когда футболист прыгает вверх,тогда это практически неизбежно.
Capral
Capral
сегодня в 19:21
Варвар7

Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👌👌👌👌👌👌👌🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👍👍👍👍👍👍👍
9tgg2hrc583r
9tgg2hrc583r
сегодня в 19:16
Это было понятно и без всяких решений УЕФА, немцы проиграли со свистом, пусть отдыхают.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:13
А как же "увеличивает площадь тела"? В общем перед Евро "в тихушку" приняли поправки так сказать "для внутреннего пользования" и в нужный момент "достали из рукава". Ну тогда не удивлюсь, если перед началом финала примут поправки где к примеру будет разрешено "движение руки не больше 30 см". Получается как не было точной трактовки этого правила, так и нет - В общем "на усмотрение судьи"...
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 19:05
Поддерживают свой авторитет и оправдывают приглашение на турнир малоквалифицированных арбитров.
Capral
Capral
сегодня в 18:53
Ну конечно, сейчас правила будут менять перед каждой игрой. Сам испанец, после того, как мяч попал ему в руку- чуть не обо76ся от страха, понимая, что его ждет. Hо тут, вмешались новые правила... Ладно, будем надеяться на Высшую Справедливость.
Elliada_
Elliada_
сегодня в 18:48
Короче, я так понял, что за пенальти говорят обычные фанаты, а эксперты и арбитры против пенальти. Значит, обычные фаны просто не знают современные правила футбола. Хотя один и тот же эпизод можно трактовать по-разному. Это всё на усмотрение арбитра. Как бы там ни было, уже ничего не изменить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:47
Я рад, что обошлось без косяков...
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