УЕФА признал верным решение не назначать пенальти в игре Испания — Германия

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сегодня, 18:40

По информации источника, УЕФА признал правильным решение главного арбитра матча 1/4 финала плей-офф Евро-2024 между Испанией и Германий (2:1 в дополнительное время) не назначать пенальти после попадания мяча в руку защитнику .

Сообщается, что, согласно правилам, изданным перед началом турнира, рука испанского игрока в момент удара нападающего не находилась в неестественном положении.

Испания в полуфинале чемпионата Европы сыграет с Францией. Игра пройдёт 9 июля в Мюнхене.