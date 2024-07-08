Онопко: «Матч с Замбией, скорее всего, пройдёт в России»

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал про возможность проведения товарищеского матча с Замбией.
У нас есть информация про матч с Замбией. Сейчас идёт обсуждение между Федерацией футбола Замбии и РФС. Есть устная договорённость о проведении матча на уровне посольств. Как только будет подписан договор, об этом объявят официально. Скорее всего, матч будет в России.
хотят убедить людей, что они могут мирно жить бок о бок с Замби.
вот и все.
матч сборная начнет с Замби, и кажется, после матча будут в зомби
или зрители, или проигравшие, или победивши-проигравшие.
хотят убедить людей, что они могут мирно жить бок о бок с Замби.
вот и все.
матч сборная начнет с Замби, и кажется, после матча будут в зомби
или зрители, или проигравшие, или победивши-проигравшие.
Лишь бы из-за жары не отказались играть)
Лишь бы из-за жары не отказались играть)