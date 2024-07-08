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Онопко: «Матч с Замбией, скорее всего, пройдёт в России»

сегодня, 09:34

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал про возможность проведения товарищеского матча с Замбией.

У нас есть информация про матч с Замбией. Сейчас идёт обсуждение между Федерацией футбола Замбии и РФС. Есть устная договорённость о проведении матча на уровне посольств. Как только будет подписан договор, об этом объявят официально. Скорее всего, матч будет в России.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 13:10
Лучше в Замбии,хоть порадовать наших замбийских друзей и проверить наших игроков на способность преодолевать трудности.А "фиг-ли там", проводить такие матчи "под крышей дома своего"??? Это подделка.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 11:35
боссы РФС обожают запах Замби по утрам.
хотят убедить людей, что они могут мирно жить бок о бок с Замби.
вот и все.
матч сборная начнет с Замби, и кажется, после матча будут в зомби
или зрители, или проигравшие, или победивши-проигравшие.
Аксинья
Аксинья ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 09:53
Когда у замбийца прожившего год в России спросили какая русская зима тот ответил - что когда всё цветет и на деревьях листья еще терпимо, а вот когда листья опадут и выпадет снег совсем писец))
Grizly88
Grizly88
сегодня в 09:52
Замби это серьезный соперник
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:37
Пусть прибывают на первый путь...)
Лишь бы из-за жары не отказались играть)
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