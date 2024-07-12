Месси: «Этот Кубок Америки для меня последний»

Нападающий сборной Аргентины сообщил, что Кубок Америки 2024 является для него последним подобным турниром в карьере.

Нужно насладиться этим моментом. Для Николаса Отаменди и Анхеля Ди Марии это одна из последних битв. Непросто снова играть в финале, вновь бороться за титул чемпиона. То, что сделал нынешний состав сборной Аргентины, просто невероятно.

Кубок Америки был сложным для нас, поскольку команды были как никогда равны, а еще мы столкнулись с очень плохими полями и сильной жарой.

Этот Кубок Америки для меня последний. Надеюсь, что мы сможем подарить Ди Марии еще один титул в его последнем финале.