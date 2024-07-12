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Месси: «Этот Кубок Америки для меня последний»

сегодня, 12:41

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сообщил, что Кубок Америки 2024 является для него последним подобным турниром в карьере.

Нужно насладиться этим моментом. Для Николаса Отаменди и Анхеля Ди Марии это одна из последних битв. Непросто снова играть в финале, вновь бороться за титул чемпиона. То, что сделал нынешний состав сборной Аргентины, просто невероятно.

Кубок Америки был сложным для нас, поскольку команды были как никогда равны, а еще мы столкнулись с очень плохими полями и сильной жарой.

Этот Кубок Америки для меня последний. Надеюсь, что мы сможем подарить Ди Марии еще один титул в его последнем финале.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 15:15
Месси выиграет кубок Америки и уйдет победителем, а не как Роналду, над которым уже все смеются.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 14:30
Месси после завершения карьеры будет получать золотые мячи
112910415
112910415
сегодня в 13:51
разумная речь разумного человека !
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:45
Ну после таких слов надо бы и ЗМ получить))
амурец
амурец
сегодня в 13:42
То есть сообщили что халявы от ФИФА и судей больше не будет
Zenit 1980
Zenit 1980
сегодня в 13:36
Да пора бы уже.) Уход будет своевременным и красивым вдвойне, в случае победы Аргентины в финале КА.
96hhqe8j8zd2
96hhqe8j8zd2
сегодня в 13:33
Бобик похоже сдох
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:28
nmwgrg7e2ez2
nmwgrg7e2ez2
сегодня в 13:26
Месси реально смотрит на вещи, а на Роналду оптимистично.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:25
всему приходит конец.
надо наслаждаться жизнью...живем один раз
Гость
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