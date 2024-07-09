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Баджо растрогался на матче легенд Серии А

сегодня, 10:25

Бывший игрок «Ювентуса», «Милана», «Интера» Роберто Баджо посетил матч легенд Серии А.

Футболист не смог сдержать слёз, растрогавшись от теплого приёма болельщиков.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:15
и какие то мерзавцы залезли в дом Баджо и ударили легенду.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:13
да, именно Баджо влюбил меня в итальянский футбол и Фиорентину.
живой символ кальчо. а кальчо это древний вид жестокий римской игры.
как вчера, помню 1990 год. и мой шок, что Баджо перешел в Ювентус.
почти возненавидел его))) хорошо, что Италия как раз принимала мундиаль.
и матч Чехословакии все вернуло по своим местам.
какой красивый гол забил Баджо чехословакам.
весь мир восхищен был гением.
певица Мадонна готова была замуж выйти за Роберто.
Италия ликовала....пока в полуфинале команда не проиграла Аргентине.
Были еще ЧМ и ЧЕ....
пока не наступил тот день. и мы поняли, что от героя нации до ее изгоя -
один удар.
проклятые серии пенальти.
и слова марчело липпи.
сейчас мы пишем типа Реал Барса МанСитиили МЮ.
раньше и тогда были как сейчас. нгичего подобного.
я видел тот футбол и застал то время, а не просто слышал.
Серия А тогда была лучшей лигой не только в мире, а вообще в истории!
все лучшие игроки хотели играть там, это была вершина.
Роналдо говорил, хочешь достичь настоящих высот, нужно играть в Италии.
из Барсы он уходил в Интер на повышение.
а Баджо это всегда про изящество и гениальность.
и конечно, не без драмы, как любят италянцы.
готовый сценарий для фильма!
самый великий итальянский игрок.
этих чемпионов мира, победителей Лиги Чемпионов из Италии много.
Баджо такой один.
6apqngej9wpc
6apqngej9wpc
сегодня в 11:06
Этот трогательный момент показывает, насколько важна поддержка болельщиков для таких великих игроков.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:03, ред.
Божественный игрок. Когда теперь такой появится в Италии... только Деве Марии известно.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 10:53
Действительно, легендарный футболист. Хотя, Роберто Баджо, так и не стал чемпионом мира (только бронза и серебро у него), он - участник 3-х ЧМ, на которых забил в общей сложности - 9 голов, больше всех среди итальянских футболистов.
Ну, и конечно - обладатель "Золотого мяча" (1993 г.).
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