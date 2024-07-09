Баджо растрогался на матче легенд Серии А

Бывший игрок «Ювентуса», «Милана», «Интера» Роберто Баджо посетил матч легенд Серии А.
Футболист не смог сдержать слёз, растрогавшись от теплого приёма болельщиков.
Бывший игрок «Ювентуса», «Милана», «Интера» Роберто Баджо посетил матч легенд Серии А.
Футболист не смог сдержать слёз, растрогавшись от теплого приёма болельщиков.
Ну, и конечно - обладатель "Золотого мяча" (1993 г.).
Ну, и конечно - обладатель "Золотого мяча" (1993 г.).
живой символ кальчо. а кальчо это древний вид жестокий римской игры.
как вчера, помню 1990 год. и мой шок, что Баджо перешел в Ювентус.
почти возненавидел его))) хорошо, что Италия как раз принимала мундиаль.
и матч Чехословакии все вернуло по своим местам.
какой красивый гол забил Баджо чехословакам.
весь мир восхищен был гением.
певица Мадонна готова была замуж выйти за Роберто.
Италия ликовала....пока в полуфинале команда не проиграла Аргентине.
Были еще ЧМ и ЧЕ....
пока не наступил тот день. и мы поняли, что от героя нации до ее изгоя -
один удар.
проклятые серии пенальти.
и слова марчело липпи.
сейчас мы пишем типа Реал Барса МанСитиили МЮ.
раньше и тогда были как сейчас. нгичего подобного.
я видел тот футбол и застал то время, а не просто слышал.
Серия А тогда была лучшей лигой не только в мире, а вообще в истории!
все лучшие игроки хотели играть там, это была вершина.
Роналдо говорил, хочешь достичь настоящих высот, нужно играть в Италии.
из Барсы он уходил в Интер на повышение.
а Баджо это всегда про изящество и гениальность.
и конечно, не без драмы, как любят италянцы.
готовый сценарий для фильма!
самый великий итальянский игрок.
этих чемпионов мира, победителей Лиги Чемпионов из Италии много.
Баджо такой один.
живой символ кальчо. а кальчо это древний вид жестокий римской игры.
как вчера, помню 1990 год. и мой шок, что Баджо перешел в Ювентус.
почти возненавидел его))) хорошо, что Италия как раз принимала мундиаль.
и матч Чехословакии все вернуло по своим местам.
какой красивый гол забил Баджо чехословакам.
весь мир восхищен был гением.
певица Мадонна готова была замуж выйти за Роберто.
Италия ликовала....пока в полуфинале команда не проиграла Аргентине.
Были еще ЧМ и ЧЕ....
пока не наступил тот день. и мы поняли, что от героя нации до ее изгоя -
один удар.
проклятые серии пенальти.
и слова марчело липпи.
сейчас мы пишем типа Реал Барса МанСитиили МЮ.
раньше и тогда были как сейчас. нгичего подобного.
я видел тот футбол и застал то время, а не просто слышал.
Серия А тогда была лучшей лигой не только в мире, а вообще в истории!
все лучшие игроки хотели играть там, это была вершина.
Роналдо говорил, хочешь достичь настоящих высот, нужно играть в Италии.
из Барсы он уходил в Интер на повышение.
а Баджо это всегда про изящество и гениальность.
и конечно, не без драмы, как любят италянцы.
готовый сценарий для фильма!
самый великий итальянский игрок.
этих чемпионов мира, победителей Лиги Чемпионов из Италии много.
Баджо такой один.