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Лучший бомбардир в истории Лиги Европы перейдёт в саудовский клуб

вчера, 15:26

Нападающий «Марселя» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг согласовал условия личного контракта с «Аль-Кадисией». Соглашение будет действовать до июня 2026 года. Теперь сделку должен одобрить «Марсель».

В прошедшем сезоне Обамеянг провёл 51 матч во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 35-летнего форварда в 5 миллионов евро.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:34
А что разве трансферное окно уже закрылось?? Подожди еще не вечер!! Все будет и Салах и КДБ и Эдерсон, весь Ман сити раз берут если захотят саудиты 😆
БиллиБоб
БиллиБоб
вчера в 19:16
Да блин, сразу было понятно что ничего из этого чемпионата не получится, никому он не нужен.
Elliada_
Elliada_ ответ Alexsandr Skorobogaty (раскрыть)
вчера в 18:47
Если самые медийные не справились с задачей, то никто не справится. Ты прав. Лопнет как Китай.
Alexsandr Skorobogaty
Alexsandr Skorobogaty ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 16:44
Это не развитие , а просто привлечение внимания за счёт имён, второй Китай через год утихнет все
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 16:21
У Насра бабки кончились.. Все ушли на безтрофейника-популяризатора.. 🤭🍓
Elliada_
Elliada_
вчера в 15:38
Это и есть развитие лиги? Ждали КДБ и Салаха, а приехал Обамеянг. Хотя всех медийных раньше подписали (Роналду, Неймар, Бензема), но эффекта никакого. Зрителей еще меньше стало, чем было.

Кстати, мне кто-то говорил, что игрок Насра станет чемпионом. Ожидание - Роналду, реальность - Ляпорт. Вы были правы.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:35
Могёт ещё забивать... Настоящий форвард.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:35
Хорошая результативность у него - это точно.
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