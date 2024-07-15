Нападающий «Марселя» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг согласовал условия личного контракта с «Аль-Кадисией». Соглашение будет действовать до июня 2026 года. Теперь сделку должен одобрить «Марсель».
В прошедшем сезоне Обамеянг провёл 51 матч во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 35-летнего форварда в 5 миллионов евро.
Кстати, мне кто-то говорил, что игрок Насра станет чемпионом. Ожидание - Роналду, реальность - Ляпорт. Вы были правы.
Кстати, мне кто-то говорил, что игрок Насра станет чемпионом. Ожидание - Роналду, реальность - Ляпорт. Вы были правы.