Лучший бомбардир в истории Лиги Европы перейдёт в саудовский клуб

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вчера, 15:26

Нападающий «Марселя» и сборной Габона согласовал условия личного контракта с «Аль-Кадисией». Соглашение будет действовать до июня 2026 года. Теперь сделку должен одобрить «Марсель».

В прошедшем сезоне Обамеянг провёл 51 матч во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 35-летнего форварда в 5 миллионов евро.