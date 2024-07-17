Сане не планирует уходить из «Баварии»

Вингер Лерой Сане не планирует покидать «Баварию» до окончания контракта.
Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2025 года.
Главный тренер мюнхенцев Венсан Компани планирует разместить игрока на левом фланге атаки.
Вингер Лерой Сане не планирует покидать «Баварию» до окончания контракта.
Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2025 года.
Главный тренер мюнхенцев Венсан Компани планирует разместить игрока на левом фланге атаки.
Дальше уедет на заработки в СА или МЛС
Дальше уедет на заработки в СА или МЛС