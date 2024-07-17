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Сане не планирует уходить из «Баварии»

сегодня, 00:25

Вингер Лерой Сане не планирует покидать «Баварию» до окончания контракта.

Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2025 года.

Главный тренер мюнхенцев Венсан Компани планирует разместить игрока на левом фланге атаки.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
сегодня в 06:55
Сане понимает что спрос на него упал и возможно этот год единственный шанс блеснуть в Европе
Дальше уедет на заработки в СА или МЛС
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:27
В 25-м бесплатно уйти хочет
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