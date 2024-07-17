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Энцо Фернандес извинился за оскорбительную кричалку

вчера, 10:42

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес на своей странице в соцсетях извинился за оскорбительную кричалку в адрес сборной Франции.

Хочу искренне извиниться за видео, опубликованное на моем канале во время празднования. Песня содержит крайне оскорбительную лексику, эти слова нельзя оправдать.

Я выступаю против дискриминации в любом виде и приношу извинения за то, что меня захлестнула эйфория во время празднования нашей победы на Кубке Америки. Эта запись, данный эпизод, эти слова не отражают ни моё мнение, ни мой характер. Мне очень жаль.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:32
Стэмфорд Бридж внесёт ясность! )
Dauletbek
Dauletbek ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 18:19
Всё равно со стороны Энцо это лишнее было...
Dauletbek
Dauletbek ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:18, ред.
Эх Начо, че делаешь? Был бы белгийский Кинг Конг, Начо так себя не повел бы...
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 18:09
Правда режет. Нынче правду говорить нельзя.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:44
Извинения тут не помогут. Толерантная Европа не простит Энцо эти слова. Все равно его накажут.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:40
Жаль тех кто оскорбился и ничего не выиграл, а тебе наплевать, что тогда, что сейчас
112910415
112910415
вчера в 15:54
А на колени?
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 13:17
блин, а что если вообще не извиняться - ну сделал и сделал. Ну наказали и наказали. А признавать, шо боишься наказания настолько что отказываешься от своих слов - это пипец! как жить потом? В петлю не потянет от такого подрыва самоуважения?
wlad wm
wlad wm
вчера в 12:40
Все правилтно кричал, не за что извиняться
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:31
А что такое оскорбительное он сказал
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:54
Что в обычном состоянии на уме, то во время эйфории на языке...)
pfwwkqruc42r
pfwwkqruc42r
вчера в 11:26
Трудно поверить в его искренность.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:12
«Эта запись, данный эпизод, эти слова не отражают ни моё мнение, ни мой характер. Мне очень жаль.»

Как раз таки наоборот…А толпа других поющих эту дичь на видео не хотят извиниться?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:07
А что Начо творил значит нормально?
Бедные негры....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:06
А извинения приняли?)
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