Энцо Фернандес извинился за оскорбительную кричалку

Полузащитник «Челси» на своей странице в соцсетях извинился за оскорбительную кричалку в адрес сборной Франции.

Хочу искренне извиниться за видео, опубликованное на моем канале во время празднования. Песня содержит крайне оскорбительную лексику, эти слова нельзя оправдать.

Я выступаю против дискриминации в любом виде и приношу извинения за то, что меня захлестнула эйфория во время празднования нашей победы на Кубке Америки. Эта запись, данный эпизод, эти слова не отражают ни моё мнение, ни мой характер. Мне очень жаль.