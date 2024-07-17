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«Челси» опубликовал заявление в связи со скандалом вокруг Энцо Фернандеса

вчера, 10:58

«Челси» на клубном сайте опубликовал заявление касательно эпизода, в котором полузащитник «синих» Энцо Фернандес исполнил оскорбительную кричалку в адрес сборной Франции.

Футбольный клуб «Челси» считает все формы дискриминационного поведения абсолютно неприемлемыми. Мы гордимся тем, что являемся инклюзивным клубом, в котором представители всех культур, сообществ и идентичностей чувствуют себя желанными гостями.

Мы признаем и ценим публичные извинения нашего футболиста и будем использовать это как возможность для обучения.

Клуб инициировал внутреннюю дисциплинарную процедуру.

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Все комментарии
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 11:56
Пожурят да забудут..
Вещий
Вещий
вчера в 11:38
Интересно, а что включает в себя дисциплинарная процедура...
STVA 1
STVA 1 ответ FreshMeat (раскрыть)
вчера в 11:23
Я смотрю Вам "гном" прям покоя не дает!)))
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 11:17
главное чтобы Энцо раскаялся и сознался какой гномик научил его плохим поступкам
Гость
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