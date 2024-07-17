«Челси» опубликовал заявление в связи со скандалом вокруг Энцо Фернандеса

«Челси» на клубном сайте опубликовал заявление касательно эпизода, в котором полузащитник «синих» исполнил оскорбительную кричалку в адрес сборной Франции.

Футбольный клуб «Челси» считает все формы дискриминационного поведения абсолютно неприемлемыми. Мы гордимся тем, что являемся инклюзивным клубом, в котором представители всех культур, сообществ и идентичностей чувствуют себя желанными гостями.

Мы признаем и ценим публичные извинения нашего футболиста и будем использовать это как возможность для обучения.

Клуб инициировал внутреннюю дисциплинарную процедуру.