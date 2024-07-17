Аргентинцы снова чудят. Их звёздный игрок может лишиться контракта в топ-клубе

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сегодня, 09:58

Французы не простят им расистскую песенку.

В Аргентине почти все – дети мигрантов

Если не наказать чемпионов мира за оскорбительную песню, то будет лавина таких случаев. На Евро-2024 не сумели предупредить истории албанца Доку и турка Демирала. Если разрешить каждому необразованному футболисту отвлекать вас своим расизмом, шовинизмом или сексизмом, то скандалы украдут время у футбола. У аргентинцев давние отношения с расизмом. Вы ведь знаете, что над Марадоной издевались его одноклассники?

Диего называли «морочо». Аналог слова на букву «н», оскорбление из-за цвета кожи. Намек, что в роду были коренные жители континента. В Италии Марадона чаще слышал с трибун слово «цыган», чем Винисиус слышит уханье в стиле обезьян. Сорок лет назад фанаты были расистами, а сейчас с расизмом заигрывают чемпионы мира. Также в песне аргентинцев были две строчки, где оскорбляли Мбаппе. Приписали ему сексуальные предпочтения.

Энцо Фернандес высмеял тот факт, что за Францию играют дети мигрантов. А сам он кто? Среди президентов Аргентины сириец, грек, ирландец, два хорвата, четыре немца, девять французов, двенадцать португальцев, семнадцать итальянцев и 43 испанца. Месси рос в стране, где президентом 10 лет был сириец. Лионель этнически итальянец, Марадона – итальянец и хорват, Дибала – поляк, а все Мартинесы – испанцы. Мигранты оскорбляли мигрантов.

Не осталось мононациональных больших стран. Но футболисты сборной Аргентины плохо учились в школе. Не знают историю родины. По пути домой после второй подряд победы на Кубке Америки пели о сборной Франции. Давний соперник команды Месси. Самого Лионеля не было в автобусе, чему ветеран сейчас очень рад. А его коллеги, снятые на видео запевалой Энцо Фернандесом, исполнили фанатский стишок времен финала ЧМ -2022:

Играют за Францию, но из Анголы. Их мамы из Нигерии, отцы – камбоджийцы, А в паспорте написано: французы.

Во-первых, Ангола была колонией Португалии, а не Франции. Если хотели уколоть Мбаппе, который заявил, что Евро сложнее ЧМ , то стоило упомянуть Алжир. Ангольская бабушка была у Криштиану Роналду. Во-вторых, Камбоджа в Азии, а не в Африке. Подавляющее большинство звезд команды Дешама не имеют отношения к Камбодже и Анголе. Да и этнических нигерийцев больше у сборной Англии. Аргентинцы сами почти все неместные.

При этом Тевеса, Рохо и Лаутаро оскорбляли сами аргентинцы как раз из-за древних корней. И если бы не расистская статья конституции страны, запрещающая пускать темнокожих, то сборная мало чем отличалась бы от Бразилии, где сто лет играют внуки африканских рабов вроде Пеле и Роналдо. Месси как-то прервал коллег на первых словах расистской песни о бразильцах. Но теперь их не остановили. Аргентинцы зря оскорбили французов.

Франция будет добиваться дисквалификаций

Джикия родился в Москве. В Грузии бывал только в гостях. Играл за родную сборную России. Жорж Микаутадзе родился во Франции. Но сыграл на Евро-2024 за Грузию, где бывает только во время отпуска. Стал лучшим снайпером Евро-2024. У каждого своя судьба. Во всех крупных сборных люди разного происхождения. И никто не имеет права оскорблять их за это. Сборная Аргентины официально представляет ФИФА после серии международных побед.

Если Инфантино спустит на тормозах скандал без наказаний, то у него прибавится врагов. Аргентинцы ведь не просто сглупили. Не просто спели шовинистическую песню, где намекали, что Канте не француз, раз его предки из Африки. Они влезли в центр скандала, который давно тлеет в футболе. Расистские выкрики слышали на стадионах в Англии и Испании. Реакция властей всегда слабая, поэтому будут новые выпады. Зачем аргентинцы вылезли со своей провокацией?

Ещё в 1930-х годах многие футболисты сборной Аргентины продались фашисту Муссолини, играли за Италию. У многих игроков испанские и итальянские паспорта, чтобы в ЕС не считались легионерами. У Энцо Фернандеса, который снял скандальный ролик, итальянское имя и испанская фамилия. Хавбеку будет приятно, если начнут петь, что не имеет права называть себя аргентинцем, раз не внук только коренных жителей континента? Конечно, будет неприятно.

Франция теперь не остановится, пока аргентинцы не извинятся. В ФИФА должны наказать их за провокацию, огромный скандал. В идеале надо выписывать дисквалификации на официальные поединки отбора к ЧМ -2026 всем, кто пел в автобусе. Не только Бентанкур себе многое позволяет. Даже вторым составом Аргентина пройдет отбор на чемпионат мира. Но дисквалификации нужны, чтобы другие не заразились желанием нагло поставить себя выше остальных людей.

У Фернандеса будут проблемы в «Челси»

Совладелец лондонского клуба Тодд Боэли – американский миллиардер. Его непубличный коллега, который помог купить «Челси», сидит в Швейцарии. Состав сборной Якина – этнического турка, вы знаете. А Боэли понимает, чем завершаются расистские скандалы в большом бизнесе. Энцо Фернандес получил «волчий билет» от напарников по «Челси». Уэсли Фофана открыто возмутился поведением напарника и его партнеров по сборной. И он прав.

Песня оскорбляет всех людей планеты, ведь они не выбирали место рождения. Может и вас оскорбляет, если ваши предки не родились там, где выросли и живете. Ведь заявлено, что вам нельзя играть за сборную России. В составе «Челси» полно французов. А рядом другие темнокожие игроки, которых задела лицемерность аргентинцев. Команда Скалони сама состоит из внуков итальянцев, испанцев или шотландцев, как хавбек Алексис МакАллистер.

У нескольких игроков, вроде Ди Марии, могут быть гены коренных жителей земель, которые позже стали Аргентиной. Но когда родился в стране мигрантов, то странно скатываться к шовинизму. Вы не лучше соседа только потому, что ваши предки живут на какой-то земле дольше. Судить надо по делам. В семье Наполеона говорили по-итальянски, что не помешало Бонапарту стать императором Франции. Месси легко мог играть за Италию или Испанию.