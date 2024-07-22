Кордоба не хочет возвращаться в «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба намерен покинуть стан «быков».
Футболист не хочет возвращаться в расположение российского клуба после отпуска.
Колумбийский форвард обратился к руководству команды с просьбой отпустить его.
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба намерен покинуть стан «быков».
Футболист не хочет возвращаться в расположение российского клуба после отпуска.
Колумбийский форвард обратился к руководству команды с просьбой отпустить его.
Краснодар дважды отказался.
еще зимой 2024 Зенит предложил за Кордобу около 25 млн.
да все лето были эти новости, инсайды, слухи и т.п.
известно, что любая покупка из внутренней чемпионата является
ослаблением конкурентов.
такой же политикой занимается Бавария, зато рекордомайстер!
чемпионат постепенно превращается подобие того что есть в Туркменистане. Президент страны создал личный клуб и собрал всех лучших туркменских игроков. Теперь у клуба за всю историю нет потерь очков.
Аркадаг называется.
Краснодар дважды отказался.
еще зимой 2024 Зенит предложил за Кордобу около 25 млн.
да все лето были эти новости, инсайды, слухи и т.п.
известно, что любая покупка из внутренней чемпионата является
ослаблением конкурентов.
такой же политикой занимается Бавария, зато рекордомайстер!
чемпионат постепенно превращается подобие того что есть в Туркменистане. Президент страны создал личный клуб и собрал всех лучших туркменских игроков. Теперь у клуба за всю историю нет потерь очков.
Аркадаг называется.