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Кордоба не хочет возвращаться в «Краснодар»

вчера, 00:00

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба намерен покинуть стан «быков».

Футболист не хочет возвращаться в расположение российского клуба после отпуска.

Колумбийский форвард обратился к руководству команды с просьбой отпустить его.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:07
Мне хочется верить в Мусаева пока что, неделю назад Ростов не забил сам ни гола (3:2), все 5 голов сделали быки. Мне казалось, что Ахмат не уйдет от поражения. Всю предсезонку готовились по 4-3-3, а вчера вышли 3-4-3 без флангов. С одной стороны опорник и вингер на позиции фланговых защитников неиграбельны, а с другой стороны 3-4-3 не тренировали ни разу. Вина Мусаева, да.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:04
Не больно, а тоскливо было смотреть. При Федотове команда в Ростове играла по другому. А сейчас еле отскочили. И в Краснодаре, и в ЦСКА смена тренера - не лучшее решение руководства.
TheBoLt
TheBoLt ответ 505ldickadmin (раскрыть)
вчера в 18:57
трансферное окно закрывается 5 сентября. 45 дней осталось
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:55
И на ЦСКА в первом туре больно смотреть было. Но тут уже вам виднее, какие проблемы у клуба
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:54
Составим компанию ЦСКА в борьбе за место в верхней половине таблицы) А если серьезно, я только сквозь пальцы могу смотреть на происходящее. Команду просто разорвали на куски. Фланговых защитников нет, ЦЗ только вот купили, еще одного надо. Нападающего основного нет, вингеры слабые. Только центр поля более-менее крепкий. Черников-Кривцов-Сперцян-Козлов вполне неплохо играют. остальные ничего не делают
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:22
Еще уйдет Сперцян и в РПЛ одним крепким середняком станет больше.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:20
не тот масштаб)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:18
Ты хочешь сказать, что Миллера теперь зовут Курбангулы, а фамилия Бердымухамедов?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:07
Кордоба очень результативно отыграл американский турнирчик и в сборной Колумбии был одним из лидеров.
Естественно он привлёк внимание маститых клубов и конечно появились предложения...
Ситуация знакома... Силой держать - будет волынить на поле...
Надоть грамотно его продать, а мы ему скажем спасибо за игровые моменты!
505ldickadmin
505ldickadmin ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 11:35
А это проблемы Краснодара. До закрытия трансферного окна ещё больше месяца.
Сп62
Сп62
вчера в 11:21
Это жизнь и предсказать, что будет завтра не всегда удаётся. Очевидно, были предложения существенно превлекательнее условий в Краснодаре. Теперь южанам надо будет думать о дополнительных бонусах для Джона. А как иначе?
112910415
112910415
вчера в 09:03
неожиданно, неприятно ... прям беда
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 07:47
Какая то команда наверно предлагает хороший контракт или собрался в Европе поиграть.
ythzb2prxxgk
ythzb2prxxgk
вчера в 05:17
Стал звездой и появились сразу предложения, теперь и Краснодар по боку
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 02:38
Не удивлен. Ожидал подобных новостей с момента выхода Колумбии в финал КА. Увы. Смотрим на Оласа и Кастаньо. Сильные леги будут потихоньку валить из ЧР. (((
Scorp689
Scorp689
вчера в 01:51
Как с южноамериканскими товарищами работать?
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 01:13
Понятно. Не представляю себе Краснодар без Кордобы. И всё-таки, надеюсь и очень хочу, чтобы всё обошлось- и он вернулся!!!!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 01:08
Зенит давно ведет переговоры по трансферу Кордобы.
Краснодар дважды отказался.
еще зимой 2024 Зенит предложил за Кордобу около 25 млн.
да все лето были эти новости, инсайды, слухи и т.п.
известно, что любая покупка из внутренней чемпионата является
ослаблением конкурентов.
такой же политикой занимается Бавария, зато рекордомайстер!
чемпионат постепенно превращается подобие того что есть в Туркменистане. Президент страны создал личный клуб и собрал всех лучших туркменских игроков. Теперь у клуба за всю историю нет потерь очков.
Аркадаг называется.
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 01:08
Скорее всего на кубке америки кто-то из европы намекнул, что не может совершить трансфер из РФ, а клуб в ЛЧ. Ну только такой вариант я вижу, в клуб ниже уровнем, чем группа ЛЧ я бы на месте Кордобы не пошел
Capral
Capral ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 00:59
Вот я тоже об этом подумал. Что это за фокусы, что за детский сад?!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 00:47
Даже комментировать это не хочется. Иуда
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 00:41
Мало ли что он не хочет. Есть контракт и придется его отрабатывать. Если хотел уйти, то стоило заранее предупредить об этом руководство клуба, а не когда чемпионат уже стартовал. Где сейчас Краснодар найдет форварда такого уровня?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 00:23
или в Зенит, или в европейские клуб.
на Копа Америки колумбиец хорошо отыграл.
серебряный призер так то.
wtfvy8wwu2z6
wtfvy8wwu2z6
вчера в 00:10
Вот те на, это большая потеря для Краснодара.
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