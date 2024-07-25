Трансфер Довбика в «Атлетико» может сорваться

Переход нападающего «Жироны» Артёма Довбика в «Атлетико» может сорваться. Стороны не могут договориться о зарплате футболиста.
Ожидалось, что сумма трансфера составила бы 39 миллионов евро с учётом бонусов.
За ситуацией следят «Рома» и «Вест Хэм», претендующие на игрока.
Или Примера так опустилась, или что-то еще непонятное произошло в испанском футболе... Мне не нравится футбол Симеоне, но я всегда с Уважением относился к этому тренеру. И поэтому, мне вдвойне непонятен его выбор. После техничных и подвижных Депая и Гризмана, увидеть в линии атаки примитивного Довбика- более чем странно. Хочется верить, что сделка не состоится, в интересах самого же Атлетико. Ну а Довбик, если не ошибаюсь, на последнем ЧЕ- даже мяча не коснулся... Голеодор, блин.
Если Довбик подходит Жироне- это понять можно- простецкая команда, исповедущая пацанский футбол. Футбол же Атлетико- другой, с историей, традициями, именами...
Или Примера так опустилась, или что-то еще непонятное произошло в испанском футболе... Мне не нравится футбол Симеоне, но я всегда с Уважением относился к этому тренеру. И поэтому, мне вдвойне непонятен его выбор. После техничных и подвижных Депая и Гризмана, увидеть в линии атаки примитивного Довбика- более чем странно. Хочется верить, что сделка не состоится, в интересах самого же Атлетико. Ну а Довбик, если не ошибаюсь, на последнем ЧЕ- даже мяча не коснулся... Голеодор, блин.
Если Довбик подходит Жироне- это понять можно- простецкая команда, исповедущая пацанский футбол. Футбол же Атлетико- другой, с историей, традициями, именами...