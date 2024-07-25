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Трансфер Довбика в «Атлетико» может сорваться

вчера, 13:29

Переход нападающего «Жироны» Артёма Довбика в «Атлетико» может сорваться. Стороны не могут договориться о зарплате футболиста.

Ожидалось, что сумма трансфера составила бы 39 миллионов евро с учётом бонусов.

За ситуацией следят «Рома» и «Вест Хэм», претендующие на игрока.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 19:28
Ничего удивительного нет в том, что Довбик забил Атлетико. Симеоне, на финише проигрывал командам, которые в итоге вылетели из Примеры. Ну и вообще, если Барселона получила в двух играх от Жироны 8 мячей- над этим стоит задуматься... Вобщем и целом- Примера меня несколько разочаровала.
УЕСКА
УЕСКА ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:22
Ну Довбик хорошо себя проявил в первый свой дебютный сезон в Европе. Многим требуется время на адаптацию, а он сходу стал лучшим бомбардиром лиги. Всем бы так дебютировать! Силовой, таранный, цепкий форвард, силен в борьбе и в игре головой, хорошо двигается без мяча и грамотно выбирает позицию, напоминает Холанда по манере игры. Думаю, для футбола Атлетико он подойдет. Довбик кстати тоже им гол забил в минувшем сезоне, так что Симеоне смог воочию оценить его качества.
Capral
Capral ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 17:57
Неужели люди не понимают, что представляет из себя этот игрок? Но если для ВХ и Довбик сойдет, то для Атлетико такой вариант весьма сомнителен. Симеоне- мудрый, опытный наставник, неужто и у него пелена перед глазами... Жаль, если так.

Спасибо за ответ.)))
УЕСКА
УЕСКА ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:45
За Хвичу Де Лаурентис просит бешеные деньги, поэтому желающих нет, а у Довбика прописаны отступные в 40 млн. Такую сумму многие клубы могут себе позволить. С Атлетико переход был на мази, клубы уже договорились между собой, но появились Рома и Вест Хэм, которые предложили Довбику больше денег поэтому он сейчас выбирает куда лучше перейти, но в Жироне точно не останется. У нее нет возможностей удержать его.
Capral
Capral ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 15:55, ред.
А кто, именно- Рома и ВХ? Это вилами по воде, так же как с Хвичкой- много шума из ничего.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:43
В Жироне он явно не останется. Если не договорится с Атлетико, то перейдет в другой топ клуб. На Довбика много претендентов.
Capral
Capral
вчера в 14:17
Такую сумму за Довбика. Абсолютно примитивный игрок- силовой и просто глупый. Наконечники, позиционщики и столбы тоже бывают разные. Но этот- просто бестолковый. Те кто не видели Довбика в Украине, даже не представляют себе уровень бездарности игрока. Не знаю города в стране, где бы не потешались над этим человеком... Поэтому было дико осознавать его приглашение в Испанию, но еще ужаснее- было видеть его лидерство в бомбардирской гонке.

Или Примера так опустилась, или что-то еще непонятное произошло в испанском футболе... Мне не нравится футбол Симеоне, но я всегда с Уважением относился к этому тренеру. И поэтому, мне вдвойне непонятен его выбор. После техничных и подвижных Депая и Гризмана, увидеть в линии атаки примитивного Довбика- более чем странно. Хочется верить, что сделка не состоится, в интересах самого же Атлетико. Ну а Довбик, если не ошибаюсь, на последнем ЧЕ- даже мяча не коснулся... Голеодор, блин.

Если Довбик подходит Жироне- это понять можно- простецкая команда, исповедущая пацанский футбол. Футбол же Атлетико- другой, с историей, традициями, именами...
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:16
Хорошие новости для Жироны!)
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:43
Рома и ВХ не дремлют...)
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