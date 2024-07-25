Трансфер Довбика в «Атлетико» может сорваться

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вчера, 13:29

Переход нападающего «Жироны» в «Атлетико» может сорваться. Стороны не могут договориться о зарплате футболиста.

Ожидалось, что сумма трансфера составила бы 39 миллионов евро с учётом бонусов.

За ситуацией следят «Рома» и «Вест Хэм», претендующие на игрока.