Седрик Гогуа: «Хочу играть в „Реале“. У меня есть все шансы»

30-летний защитник «Химок» Седрик Гогуа хочет перейти в мадридский «Реал»:
Я хочу играть в больших командах и люблю проходить разные испытания на протяжении своей карьеры. Играть в топ-клубах Европы. Хочу в будущем играть в мадридском «Реале». Я считаю, что это возможно и у меня есть шансы.
Не прошло ещё и 2-х часов от подачи этой "новости", а этот негр точно себе минимум на Турцию УльтраОлИнклюзив уже насобирал...
Ты вот к примеру до этого вообще слышал про Седрика Гогуа ?
Не прошло ещё и 2-х часов от подачи этой "новости", а этот негр точно себе минимум на Турцию УльтраОлИнклюзив уже насобирал...
Ты вот к примеру до этого вообще слышал про Седрика Гогуа ?
У меня тоже была мечта сыграть за "Ростов" и "Реал" М.!
И она сбылась!
Втайне от домочадцев я купил на ОЗОНЕ Sony Playstation 5 и... вертел всех..., скоро получу "Золотой мяч")))
У меня тоже была мечта сыграть за "Ростов" и "Реал" М.!
И она сбылась!
Втайне от домочадцев я купил на ОЗОНЕ Sony Playstation 5 и... вертел всех..., скоро получу "Золотой мяч")))