Седрик Гогуа: «Хочу играть в „Реале“. У меня есть все шансы»

30-летний защитник «Химок» хочет перейти в мадридский «Реал»:

Я хочу играть в больших командах и люблю проходить разные испытания на протяжении своей карьеры. Играть в топ-клубах Европы. Хочу в будущем играть в мадридском «Реале». Я считаю, что это возможно и у меня есть шансы.