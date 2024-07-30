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Седрик Гогуа: «Хочу играть в „Реале“. У меня есть все шансы»

вчера, 11:11

30-летний защитник «Химок» Седрик Гогуа хочет перейти в мадридский «Реал»:

Я хочу играть в больших командах и люблю проходить разные испытания на протяжении своей карьеры. Играть в топ-клубах Европы. Хочу в будущем играть в мадридском «Реале». Я считаю, что это возможно и у меня есть шансы.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 21:32
Спасибо за ответ.
Знакомо)
Dauletbek
Dauletbek ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:28
Приветствую. Работа -дом, дети. Времени очень мало.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 19:23
Приветствую старого знакомого!)

Почему редко заходишь в нашу футбольную гавань?
Dauletbek
Dauletbek ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:02
Во времена Гуллита в Милане, я говорил ребятам-одноклассникам, что буду играть в футбол в Италии)))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:46
Пусть позвонит Пересу, тот как раз защитника ищет, но хочет получить его бесплатно. Йоро упустил, за Дэвиса платить деньги не хочет. Может позарится на халявного Гогуа)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:09
А вот зря вы товарищи стебётесь и не верите в возможность Седрика сыграть за Реал М.
У меня тоже была мечта сыграть за "Ростов" и "Реал" М.!
И она сбылась!
Втайне от домочадцев я купил на ОЗОНЕ Sony Playstation 5 и... вертел всех..., скоро получу "Золотой мяч")))
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:37
Он да же одной бутсы Мбаппе не стоит , чего он несет?
ek49m3hacsh4
ek49m3hacsh4
вчера в 14:59
Такое нести лет в 18 можно, но никак не в 30.
adekvat
adekvat
вчера в 14:14
Что то сегодня обострение какоето у ребят Тикнизян в Европе хочет играть, Гогуа в будущем в Реале при том что ему сейчас уже 30 лет. Доктора, доктора...
jtejbgf9h93u
jtejbgf9h93u
вчера в 13:39
У него шансов даже на Химки маловато.
galem72
galem72
вчера в 13:25
"...это возможно и у меня есть шансы..."

Так же возможно и примерно столько же шансов, сколько на 30чем паре до Марса долететь.
Hamman
Hamman
вчера в 13:14
Всего лишь 30 лет. Самое начало карьеры. Лет через 5-7 топ клубы будут наперебой предлагать ему контракт, но он будет неуклонно отказывать им и ждать звонка от Переса...
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:12
Посмотрел сколько он стоит! Оказалось 250 тыс) У Реала нет таких бешеных бабок)))
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:04
Если только мячи подавать, убираться в раздевалке
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:34
Пока он даже в Химках в основу не проходит. Может Реал из Танзании он имел в виду?
Шамиль Омаргаджиев
Шамиль Омаргаджиев
вчера в 12:31
Он просто мечтает с Рюдигером на пару играть 😂
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:27
Он просто грибов не тех поел
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:21
Все хотят в Реал. И игроки и мошенники. Кто такой Гогуа??? Не удивлюсь..если окажется что его агент Селюк. Умеет человек красиво мечтать и запеть
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:19
a7m9ehjtanys
a7m9ehjtanys
вчера в 12:05
Чтобы играть в Реале нужно мастерство!!!
xwurnz2875w3
xwurnz2875w3
вчера в 12:00
Странные люди, Соболев хочет играть в Зените, где он совсем не нужен, Гогуа в Реале, где о его существовании даже не подозревают.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:55, ред.
Далеко не факт.
Не прошло ещё и 2-х часов от подачи этой "новости", а этот негр точно себе минимум на Турцию УльтраОлИнклюзив уже насобирал...

Ты вот к примеру до этого вообще слышал про Седрика Гогуа ?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:54
Что бы ему на это ответил агент Тикнизяна?))
ProKop92
ProKop92
вчера в 11:49
Поднял настроение с утра! 🤣🤣🤣
112910415
112910415
вчера в 11:44
Селюк дружит с Пересом ?
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:32
Короче скромность - это не про него
allemz
allemz ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:31
И сколько...
allemz
allemz
вчера в 11:31
Ишь халявщик, захотел ЗМ через Переса, хорошая попытка. Пробивайся с Шинником в финал ЛЧ, а там посмотрим
shlomo
shlomo
вчера в 11:28
Это что нужно курнуть чтобы такое сказать....
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:25
Хорошо я сидел когда прочитал ЭТО
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