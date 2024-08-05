ПСЖ подпишет защитника «Айнтрахта»

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вчера, 12:29

Защитник «Айнтрахта» и сборной Эквадора перейдёт в ПСЖ . Между сторонами достигнута устная договорённость. Сумма трансфера составит 40 миллионов евро плюс бонусы. Личные условия контракта с игроком тоже согласованы. Осталось уточнить последние детали.

Пачо выступает за «Айнтрахт» с июля 2023 года. В прошедшем сезоне 22-летний центральный защитник сыграл 44 матча во всех турнирах, отметился 2 голевыми передачами и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает эквадорца в 35 миллионов евро.