ПСЖ подпишет защитника «Айнтрахта»

Защитник «Айнтрахта» и сборной Эквадора Уилльям Пачо перейдёт в ПСЖ. Между сторонами достигнута устная договорённость. Сумма трансфера составит 40 миллионов евро плюс бонусы. Личные условия контракта с игроком тоже согласованы. Осталось уточнить последние детали.
Пачо выступает за «Айнтрахт» с июля 2023 года. В прошедшем сезоне 22-летний центральный защитник сыграл 44 матча во всех турнирах, отметился 2 голевыми передачами и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает эквадорца в 35 миллионов евро.
Ранее стало известно, что ПСЖ отдал в аренду «РБ Лейпциг» полузащитника Хави Симонса.