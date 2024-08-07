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«Ривет Плейт» подписал чемпиона мира 2022 года

вчера, 09:56

Защитник «Бетиса» и сборной Аргентины Херман Пеццелья перешёл в «Ривер Плейт». Аргентинский клуб выкупил игрока, заплатив отступные, в размере 4,5 миллионов евро. Соглашение подписано до декабря 2027 года.

«Ривет Плейт» подписал чемпиона мира 2022 года «Ривет Плейт» подписал чемпиона мира 2022 года

Пеццелья — воспитанник «Ривер Плейта». За «Бетис» он сыграл 179 матчей, набрал семь баллов по системе «гол + пас» (6 мячей и ассист) и получил 50 карточек (46 жёлтых и 4 красных). В прошедшем сезоне 33-летний аргентинец провёл 40 игр во всех турнирах, в которых отметился голом и получил 10 жёлтых карточек.

Ранее сообщалось, что «Бетис» подписал защитника сборной Швейцарии.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:08
Ривер Плейт усилился чтоб вернутся в чемпионскую гонку
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