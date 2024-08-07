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«Марсель» подписал действующего обладателя Кубка Америки

вчера, 11:54

«Марсель» арендовал до конца сезона полузащитника «Интера» и сборной Аргентины Валентина Карбони за 1 миллион евро. Данное соглашение включает в себя опцию покупки игрока за 35 миллионов евро. При этом «Интер» оставит за собой право обратного выкупа.

«Марсель» подписал действующего обладателя Кубка Америки

В прошедшем сезоне Карбони выступал на правах аренды за «Монцу». Провёл 32 матча в Серии А и Кубке Италии, в которых забил 2 мяча и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего атакующего полузащитника в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что действующий победитель чемпионата мира и Кубка Америки перейдёт в «Марсель».

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вчера в 12:06
Переход полузащитника «Интера» и сборной Аргентины Валентина Карбони в «Марсель» выглядит интересным. «Марсель» серьёзно настроен на усиление состава и готов инвестировать в перспективного футболиста.
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