Субименди не перейдёт в «Ливерпуль»

Полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Мартин Субименди отказался от перехода в «Ливерпуль».
Игрок принял решение остаться в родном коллективе, «бело-голубые» также хотят сохранить футболиста в составе.
Полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Мартин Субименди отказался от перехода в «Ливерпуль».
Игрок принял решение остаться в родном коллективе, «бело-голубые» также хотят сохранить футболиста в составе.
Правда происходит всё реже, к сожалению.
Мы стали свидетелями этого редкого события.
Так игроки становятся местными легендами.
Правда происходит всё реже, к сожалению.
Мы стали свидетелями этого редкого события.
Так игроки становятся местными легендами.