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Субименди не перейдёт в «Ливерпуль»

вчера, 23:56

Полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Мартин Субименди отказался от перехода в «Ливерпуль».

Игрок принял решение остаться в родном коллективе, «бело-голубые» также хотят сохранить футболиста в составе.

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:22
Нечего на этом туманном острове делать...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:40
Может оно и к лучшему и игроку и клубам ?)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:51
Бывает и такое в современном футболе...
Правда происходит всё реже, к сожалению.
Мы стали свидетелями этого редкого события.
Так игроки становятся местными легендами.
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