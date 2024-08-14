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ЦСКА обыграл «Пари НН» по серии пенальти в Кубке России

вчера, 19:21
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННЗакончился после серии пенальти

ЦСКА и «Пари НН» сыграли вничью в основное время матча 2-го тура группового этапа Кубка России со счётом 1:1.

За московский клуб забил Игорь Дивеев (60').

За нижегородцев отличился Зе Турбо (32').

В серии пенльти сильнее оказался ЦСКА, 4:2.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:47
Армейцев с победой. Ну, с полупобедой. 2 очка лучше, чем одно)
7uzcc3mbsfcc
7uzcc3mbsfcc ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:44
Опять матч не смотрели, при чем здесь Головин? Хотя, чтобы анализировать матч, его не обязательно смотреть всем, кто разбирается в футболе.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:38
Какое унылое зрелище.
CSKA2012
CSKA2012 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:20
Головин за Монако забивает, а не за ЦСКА))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:59
Я уже писал сегодня о том, что ЦСКА безуспешно пытается играть в позиционную атаку. Но такая игра предполагает наличие в составе двух мобильных опорников , играющих вперед. А оба опорника ЦСКА играют в основном назад, или поперек. Ясно, что при этом острота не создается, и возникают условия для контратак соперника. Именно так и забил НН. Справедливости ради надо сказать, что ни одна команда в РПЛ не умеет толком играть позиционную атаку. В основном владение мячом без остроты. При этом не только Николич не в теме по этой части, но и практически все остальные.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:48
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:47
но Дивеев помоложе бывшего одноклассника?!)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:46
после разгромного поражения от Ахмата. сегодня гостевой автобус, на котором приехали на стадион Пари НН, сразу перед воротами постоит.
но нет, Пари НН неплохо начали, первый тайм забрали.
и смогли удержать ничью с ЦСКА в основное время.
респект!
очень понравился гол новгородской команды.
своевременный умный и тонкий пас от Кутателадзе.
Зе Турбо катит с левой ноги в цель.
а пенальти - это всегда как лотерея. сегодня армейцы похладнокровней и точней, завтра будет другой победитель.
удачи!
Capral
Capral
вчера в 19:44
Сп62.
Да, спутал.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Дело в том, что Дивеев страшно похож на моего одноклассника, фамилия которого Головин. Всегда, когда вижу Дивеева- сразу вспоминаю одноклассника!!!
😂😂😂😂😂😂😂
Сп62
Сп62
вчера в 19:38
Capral
Головин сегодня не играл. В место него играл Дивеев.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:30
Лучший бомбардир ЦСКА Игорь Дивеев --- 5 голов !!!
Он лучший в этом матче, принёс команде 2 очка.
Capral
Capral
вчера в 19:30
За весь матч, один раз армейцы сообразили на троих трехходовочку и сразу забили. Никакой тренерской заслуги в голе не было, просто, игроки сыграли нестандартно и с изюминкой. То, что Головин забивает больше всех- знак не очень хороший, значит, с атакой позиционной у ЦСКА проблемы, а оно, так и есть, потому что Давила- вообще случайный человек, из области "энергии много- ума мало". Тренерской мысли не просматривается- навесы, прострелы вот пожалуй и весь атакующий потенциал ЦСКА. В победе ЦСКА по пенальти сомнений не было, сомнения по игре в основное время и большие... А пока- ЦСКА с победой!!! И если, Новгороду, такая игра простительна, то такому клубу как ЦСКА- надо искать свою игру. Вопрос- с кем...
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:28
Пенальти нужно отрабатывать на тренировках, чтобы игры не превращались в послематчевую лотерею.
112910415
112910415
вчера в 19:28
как смогли
sihafazatron
sihafazatron ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 19:23
2 очка)) Гуляем!!!)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:23
Фух отмучались)) Дивей молодец конечно, но где вся атака армейцев???
drug01
drug01
вчера в 19:23
Одно очко слишком мало
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