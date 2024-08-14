ЦСКА обыграл «Пари НН» по серии пенальти в Кубке России

ЦСКА и «Пари НН» сыграли вничью в основное время матча 2-го тура группового этапа Кубка России со счётом 1:1.
За московский клуб забил Игорь Дивеев (60').
За нижегородцев отличился Зе Турбо (32').
В серии пенльти сильнее оказался ЦСКА, 4:2.
ЦСКА и «Пари НН» сыграли вничью в основное время матча 2-го тура группового этапа Кубка России со счётом 1:1.
За московский клуб забил Игорь Дивеев (60').
За нижегородцев отличился Зе Турбо (32').
В серии пенльти сильнее оказался ЦСКА, 4:2.
но нет, Пари НН неплохо начали, первый тайм забрали.
и смогли удержать ничью с ЦСКА в основное время.
респект!
очень понравился гол новгородской команды.
своевременный умный и тонкий пас от Кутателадзе.
Зе Турбо катит с левой ноги в цель.
а пенальти - это всегда как лотерея. сегодня армейцы похладнокровней и точней, завтра будет другой победитель.
удачи!
но нет, Пари НН неплохо начали, первый тайм забрали.
и смогли удержать ничью с ЦСКА в основное время.
респект!
очень понравился гол новгородской команды.
своевременный умный и тонкий пас от Кутателадзе.
Зе Турбо катит с левой ноги в цель.
а пенальти - это всегда как лотерея. сегодня армейцы похладнокровней и точней, завтра будет другой победитель.
удачи!