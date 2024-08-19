Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИспания. Примера 2024/2025

Игрок «Мальорки»: «Сказал Винисиусу: „Давай прекратим эту ерунду“»

вчера, 13:50
МальоркаЛоготип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Защитник «Мальорки» Пабло Маффео рассказал о своих отношениях с нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором. Слова игрока приводит Sport.es со ссылкой на Jijantes.

Ранее у футболистов были не лучшие отношения. Также во время игры 1-го тура Ла Лиги Маффео наступил на голеностоп бразильцу.

Во время перерыва на водопой я сказал ему «приходи, давай прекратим эту прошлогоднюю ерунду». Нет смысла продолжать эти вещи, потому что, в конце концов, это плохой имидж, который остался со мной. Мне это тоже не нравится, и я сказал ему об этом.

Когда я на него наступил, то попросил прощения. У меня нет с ним никаких проблем. Я знаю, что у нас есть общие друзья, и они мне говорят, что он хороший мальчик, я верю в это, потому что не вижу в этом злобы. Винисиус не тот человек, который делает что-то со злым умыслом и тому подобное.

В прошлом сезоне Маффео изобразил жест «плаксы» в адрес Винисиуса.

В этом случае с Винисиусом у нас всё было в порядке. Что случилось, то случилось, и он сказал мне «да». Всё было отлично. У меня нет с ним никаких проблем.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В Уганде прошёл парад болельщиков «Манчестер Юнайтед»
18 августа
БАТЭ ищет трёх футболистов через службу занятости
17 августа
Официально«Бордо» будет выступать в четвёртом дивизионе
17 августа
«Реал» будет давать футболистам дополнительные выходные
17 августа
«Барселона» не зарегистрирует Ольмо на этой неделе
16 августа
Нигерийский пророк призвал Осимхена не переходить в «Челси»
16 августа
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:33
Хороший мальчик? Имеется ввиду, когда он спит лицом в другую сторону?
ProKop92
ProKop92 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 18:02
Ноет не беспричинно, заметь
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:21
Молодец Маффео, что уладил конфликт, а Винисиус постоянно жалуется и ноет, уже всех он достал.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:11
".....и они мне говорят, что он хороший мальчик"
---------------------
Ну раз так, тогда и проблем быть не должно))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 