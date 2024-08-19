Игрок «Мальорки»: «Сказал Винисиусу: „Давай прекратим эту ерунду“»

Защитник «Мальорки» рассказал о своих отношениях с нападающим «Реала» . Слова игрока приводит Sport.es со ссылкой на Jijantes.

Ранее у футболистов были не лучшие отношения. Также во время игры 1-го тура Ла Лиги Маффео наступил на голеностоп бразильцу.

Во время перерыва на водопой я сказал ему «приходи, давай прекратим эту прошлогоднюю ерунду». Нет смысла продолжать эти вещи, потому что, в конце концов, это плохой имидж, который остался со мной. Мне это тоже не нравится, и я сказал ему об этом.

Когда я на него наступил, то попросил прощения. У меня нет с ним никаких проблем. Я знаю, что у нас есть общие друзья, и они мне говорят, что он хороший мальчик, я верю в это, потому что не вижу в этом злобы. Винисиус не тот человек, который делает что-то со злым умыслом и тому подобное.