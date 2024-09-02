Тен Хаг об игре «Манчестер Юнайтед»: «Я не Гарри Поттер, признайте это»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» оценил игру своей команды на старте сезона:

Я не Гарри Поттер, признайте это. Три игрока впервые в этом сезоне вышли в стартовом составе. не сыграл ни минуты – ему нужно набирать форму, а затем его нужно будет вводить в состав. Уверен, он принесет пользу команде. Это займет пару недель, может быть, даже месяц. То же самое происходит со многими игроками.

Мне приходилось объяснять это много раз. Мы должны построить команду заново.