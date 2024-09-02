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Тен Хаг об игре «Манчестер Юнайтед»: «Я не Гарри Поттер, признайте это»

сегодня, 00:19

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру своей команды на старте сезона:

Я не Гарри Поттер, признайте это. Три игрока впервые в этом сезоне вышли в стартовом составе. Мануэль Угарте не сыграл ни минуты – ему нужно набирать форму, а затем его нужно будет вводить в состав. Уверен, он принесет пользу команде. Это займет пару недель, может быть, даже месяц. То же самое происходит со многими игроками.

Мне приходилось объяснять это много раз. Мы должны построить команду заново.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:19
признали, и уже давно !
Rupertt
Rupertt
сегодня в 03:42
Да, процесс перестройки всегда требует времени. Главное, чтобы клуб и фанаты были терпеливы. Мне вот интересно, как долго займет адаптация игроков, тренер то правильно подчеркивает, что нужно время для формирования сплоченной команды. Тен Хаг как всегда много обещает, но пока что результаты на поле не оправдывают ожиданий, для чего его вообще оставили у руля.
youtomee
youtomee
сегодня в 02:40
Ну у многих команд есть новые игроки, которым надо набирать форму и которых надо встраивать в команду...Это так себе отговорка
allemz
allemz
сегодня в 02:31
Да, ты не Гарри Поттер, а скорее подобие Грэма Поттера у руля Челси
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:22
Тен Хаг, наверное перечитал всего "Гарри Поттера" , видимо , что бы черпать вдохновения из романов Джо. К. Роулинг , а то можно даже в ЕК не попасть...)

P.S. "Мне приходилось объяснять это много раз. Мы должны построить команду заново." или найти "Философский камень в Тайной комнате".)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:37
Никак перед отставкой заныл...
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