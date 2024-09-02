Тен Хаг об игре «Манчестер Юнайтед»: «Я не Гарри Поттер, признайте это»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру своей команды на старте сезона:
Я не Гарри Поттер, признайте это. Три игрока впервые в этом сезоне вышли в стартовом составе. Мануэль Угарте не сыграл ни минуты – ему нужно набирать форму, а затем его нужно будет вводить в состав. Уверен, он принесет пользу команде. Это займет пару недель, может быть, даже месяц. То же самое происходит со многими игроками.
Мне приходилось объяснять это много раз. Мы должны построить команду заново.
P.S. "Мне приходилось объяснять это много раз. Мы должны построить команду заново." или найти "Философский камень в Тайной комнате".)
P.S. "Мне приходилось объяснять это много раз. Мы должны построить команду заново." или найти "Философский камень в Тайной комнате".)