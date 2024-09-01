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Тен Хаг заявил, что он не Гарри Поттер, отвечая на вопрос про Угарте

вчера, 22:40

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о новичке МЮ Мануэле Угарте.

Я не Гарри Поттер. Мануэль Угарте пока не играл в этом сезоне. Ему нужно набрать форму. Это займет недели, может быть, месяцы.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 00:44
Недели, может быть месяцы, а вероятнее всего годы...
А вообще интересная логика у Хага, игрок должен набрать форму при полном отсутствии игрового времени на поле. Это как в том анекдоте: когда плавать научитесь, тогда и воду в бассейн зальем.
allemz
allemz
вчера в 23:27, ред.
Сезон только начался, а чтобы играть в старте у Тен Хага надо тренироваться неделями, а то и месяцами)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:13
10Хаг прогнал чушь какую то
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:06
Да ты и не тренер, в таком случае...
Подобными высказываниями Тен Хаг только ускоряет своё увольнение. Быстрее бы уже все это произошло...
Naherger
Naherger
вчера в 22:47
Что значит нужно набрать форму? Он что,не тренировался даже все это время? Вроде как предсезонку прошел с ПСЖ...или это другое?
Гость
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