Тен Хаг заявил, что он не Гарри Поттер, отвечая на вопрос про Угарте

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о новичке МЮ Мануэле Угарте.
Я не Гарри Поттер. Мануэль Угарте пока не играл в этом сезоне. Ему нужно набрать форму. Это займет недели, может быть, месяцы.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о новичке МЮ Мануэле Угарте.
Я не Гарри Поттер. Мануэль Угарте пока не играл в этом сезоне. Ему нужно набрать форму. Это займет недели, может быть, месяцы.
А вообще интересная логика у Хага, игрок должен набрать форму при полном отсутствии игрового времени на поле. Это как в том анекдоте: когда плавать научитесь, тогда и воду в бассейн зальем.
А вообще интересная логика у Хага, игрок должен набрать форму при полном отсутствии игрового времени на поле. Это как в том анекдоте: когда плавать научитесь, тогда и воду в бассейн зальем.
Подобными высказываниями Тен Хаг только ускоряет своё увольнение. Быстрее бы уже все это произошло...
Подобными высказываниями Тен Хаг только ускоряет своё увольнение. Быстрее бы уже все это произошло...