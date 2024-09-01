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Салах о матче с МЮ: «Мы могли забить 5-6 голов»

вчера, 21:09
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос, была ли игра с «Манчестер Юнайтед» лёгкой:

Наверное, да. Я сам такого не ожидал. Мы могли забить 5 или 6 голов.

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 21:56
По статистике лучше после Фергюсона в МЮ были только по атаке Сульшер, по обороне - автобусник Моуриньо. Сульшера уволили за атакующий футбол, в ущерб обороне он начал проигрывать середнякам, но все таки занимал постоянно второе-третье место... Муоиньо мучал своим антифутболом но набирал трофеи.
А теперь вообще ничто по имени никто каждый день убеждает что он сверхновая звезда тренерского цеха планеты, летя Ливерам 3-0.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:37
Конечно могли, но почему не стали забивать? Надо было МЮ втоптать в газон. Чем сильнее втоптали бы, тем быстрее ушёл бы Тен Хаг.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:31
Получилось легче, чем с Ипсвичем))
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 21:27
мог Салах дубль делать и Собо спижонил..
ну да ладно, 0-3 на Олд Траффорд тоже отличный и закономерный результат!
shlomo
shlomo
вчера в 21:14
Хороший матч провел Ливер.... Какая разница, кого там купит МЮ, если Диас и Салах по-прежнему разносят?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:14
жаль что до 10 голов не забили.
как раз 10хаг
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