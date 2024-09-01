Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос, была ли игра с «Манчестер Юнайтед» лёгкой:
Наверное, да. Я сам такого не ожидал. Мы могли забить 5 или 6 голов.
|Манчестер Юнайтед0 : 3Ливерпуль
|Матч завершен
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос, была ли игра с «Манчестер Юнайтед» лёгкой:
Наверное, да. Я сам такого не ожидал. Мы могли забить 5 или 6 голов.
А теперь вообще ничто по имени никто каждый день убеждает что он сверхновая звезда тренерского цеха планеты, летя Ливерам 3-0.
А теперь вообще ничто по имени никто каждый день убеждает что он сверхновая звезда тренерского цеха планеты, летя Ливерам 3-0.