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В «Дубай Юнайтед» раскрыли подробности подписания Промеса

вчера, 11:51

Представители «Дубай Юнайтед» раскрыли детали контракта нападающего Квинси Промеса.

Мы пока подписали предварительный контракт с Квинси до конца сезона, его соглашение проходит предварительную регистрацию. Поэтому клуб аккуратно объявил об этом подписании, потому что официальный анонс игрока будет позже. У Промеса нет никаких ограничений в ОАЭ, поэтому он может подписывать соглашения с любыми клубами, что он и сделал с «Дубай Юнайтед».

Когда будет официальное объявление Промеса? Сложно сказать, потому что это зависит не от нас, а от регламентов Федерации футбола ОАЭ – документы о регистрации Квинси находятся у них, мы ждём. На данный момент Квинси не тренируется с командой, но уже успешно прошёл медицинское обследование. На этом пока всё, ждём официального релиза футболиста.

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jvde9bj7j3yu
jvde9bj7j3yu
вчера в 13:57
Вот потому его Нидерландам и не выдали.
Гость
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