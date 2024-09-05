В «Дубай Юнайтед» раскрыли подробности подписания Промеса

Представители «Дубай Юнайтед» раскрыли детали контракта нападающего .

Мы пока подписали предварительный контракт с Квинси до конца сезона, его соглашение проходит предварительную регистрацию. Поэтому клуб аккуратно объявил об этом подписании, потому что официальный анонс игрока будет позже. У Промеса нет никаких ограничений в ОАЭ , поэтому он может подписывать соглашения с любыми клубами, что он и сделал с «Дубай Юнайтед».