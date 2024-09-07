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В РФС объяснили, почему Россия отказалась от переноса матча с Таиландом

07 сентября 2024, 11:19
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ТаиландТаиланд07.09.2024 в 16:00 Матч отменен

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал источнику о ситуации с отменой матча товарищеского турнира в Ханое со сборной Таиланда.

Власти города попросили жителей не выходить из дома, а значит, проведение матча в тех погодных условиях, которые сейчас установились в Ханое, нецелесообразно. Стадион находится в низине, и если дождь будет идти ещё пару часов, то поле превратится в подобие стадиона в Казани, когда там устанавливали бассейн и проводили чемпионат мира по водным видам спорта. Это тоже проблема. Вьетнамцы предлагали перенести игру на завтра, но, во-первых, нет никаких гарантий по прогнозу погоды, а во-вторых, если сборная задержится в Ханое ещё на день, то процесс обратной акклиматизации по возвращению в Россию может занять какое-то время. Это может помешать футболистам сыграть матчи нашего чемпионата.

Также мы учитываем время нашего обратного перелёта. На данный момент руководство аэропорта говорит, что мы можем улететь в запланированное время. Ближе к позднему вечеру сила ветра должна утихнуть и наш рейс планируется вовремя.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
07 сентября в 16:37, ред.
Власти города попросили жителей не выходить из дома

Ни наши ни таиландцы не жители Ханоя....значит можно выходить и играть...
Быстренько сыграли...и по домам...
Kosmos58
Kosmos58
07 сентября в 16:01
"Генеральный секретарь", "процесс обратной акклиматизации" ... Тошнит!
3hxatpqxknd5
3hxatpqxknd5
07 сентября в 12:16
Некогда ерундой заниматься, лучше дома отдохнуть
Варвар7
Варвар7
07 сентября в 11:35
В общем можно смело констатировать - результат матча Россия — Таиланд - "вьетнамская ничья"...)
sihafazatron
sihafazatron
07 сентября в 11:21
Сафонов так и не пропускает до сих пор в отличии от Донарумы!)))
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