В РФС объяснили, почему Россия отказалась от переноса матча с Таиландом

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) рассказал источнику о ситуации с отменой матча товарищеского турнира в Ханое со сборной Таиланда.

Власти города попросили жителей не выходить из дома, а значит, проведение матча в тех погодных условиях, которые сейчас установились в Ханое, нецелесообразно. Стадион находится в низине, и если дождь будет идти ещё пару часов, то поле превратится в подобие стадиона в Казани, когда там устанавливали бассейн и проводили чемпионат мира по водным видам спорта. Это тоже проблема. Вьетнамцы предлагали перенести игру на завтра, но, во-первых, нет никаких гарантий по прогнозу погоды, а во-вторых, если сборная задержится в Ханое ещё на день, то процесс обратной акклиматизации по возвращению в Россию может занять какое-то время. Это может помешать футболистам сыграть матчи нашего чемпионата.

Также мы учитываем время нашего обратного перелёта. На данный момент руководство аэропорта говорит, что мы можем улететь в запланированное время. Ближе к позднему вечеру сила ветра должна утихнуть и наш рейс планируется вовремя.